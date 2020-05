Vil skru igjen oljekrana innen 2035

Det har vært debatt intern i MDG hvordan dette politiske målet i programmet skulle formuleres, og hvor vidt det skal fremmes som et ultimatum foran eventuelle regjeringsforhandlinger i 2021. I Arbeiderpartiet har denne delen av MDGs politikk vært hovedårsaken til at et mulig regjeringssamarbeid har vært avvist.

Nå har programkomiteen i partiet kommet fram til sitt utkast til nytt program for stortingsperioden 2021-2025.

Her foreslår komiteen å tidsfeste oljestoppen til 2035.

– Vi står her fast på det vi har sagt tidligere, men konkretiserer nå et eksakt årstall, sier leder av programkomiteen Lage Nøst til TV 2.

Helt konkret er formuleringen:

«Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.»

Komiteen foreslår å sette ned en bredt sammensatt oljekommisjon som skal lage en plan for å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.

– Dette henger sammen med vår klimapolitikk og hvordan vi vil skape nye grønne jobber. Vi vil sikre oljearbeidere økonomisk sikkerhet og har en plan for det, sier Nøst videre.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, kommenterer forslaget slik:

– Unødvendig, urealistisk og en katastrofe for norsk økonomi.