Giske legger press på Raja: – Meningsløst at ungene skal løpe rundt kjegler

Aps idrettspolitiske talsperson, Trond Giske, mener regjeringen somler og forventer at kulturminister Abid Raja i dag fjerner enmetersregelen.

I går varslet kunnskapsminister Guri Melby at lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Samtidig fjernes enmetersregelen i skolen.

Nå forventer Arbeiderpartiets Trond Giske at Raja følger etter.

– Det må kunne åpnes for mye mer breddeidrett for barn og unge når helsemyndighetene og danskene sier det er trygt, og når man nå fjerner enmetersregelen i skolen. Da er det meningsløst at ungene skal løpe rundt kjegler og sparke straffespark, istedenfor å sparke fotball, sier Giske til TV 2.

For en uke siden ble det kjent at helsemyndighetene jobber mot oppmykning av regelverket for barn og unge i idretten fra senest 15. juni.

Dette innebærer sannsynligvis trening med full kontakt i grupper på inntil 20 personer, og det er heller ikke umulig at det vil bli åpnet for kampaktivitet i enkelte eller flere idretter for utøvere opptil 20 år.

UTÅLMODIG: Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Giske mener det må skje før.

– Dette burde kommet før. Nå har man utsatt det i flere uker og nå må det komme opp at man i juni kan drive med idrett. Hvis man ikke åpner for dette før 15. juni, som det først ble varslet, er man i realiteten ferdig med vårsesongen.

Kulturminister Abid Raja skal møte på regjeringens pressekonferanse klokka 16 torsdag.

– Det virker som regjeringen ikke vil at noen skal blande seg borti i deres daglige pressekonferansen hvor de skal presentere gladsaker, men her er det altså hundretusenvis av barn og unge som venter. Klarsignalet bør gis nå, sier Giske.