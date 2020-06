Hjelpetelefon: Barn på ni år snakker om å ta sitt eget liv

Mange tusen barn og unge har de siste ukene kontaktet hjelpetjenester og fortalt at de har selvmordstanker.

Mandag fortalte TV 2 om Jennie Meyer Borgersen (13), som tok sitt eget liv. Helseminister Bent Høie uttrykte sin dypeste medfølelse med Jennies foreldre, og uttalte at stadig flere unge tar selvmord.

Nå forteller flere av landets hjelpetelefoner at de opplever en enorm økning i henvendelser om selvmord fra barn og unge.

– Barn ned i 12 år skriver til oss, og vi får telefoner fra barn helt ned til 9 år med eksistensielle tanker, sier Aslaug Timland Dale i Mental helses hjelpetelefon.

Nå barn snakker om selvmord, får vi ofte kontakt med foreldrene så vi kan følge opp med en gang, sier Dale.

Hun reagerer på at det er ventetid for barn som sliter psykisk.

- Fire uker i et barns liv er helt uoverkommelig, helt enormt! sier hun.

Trenger hjelp til å snu tankene

Dale understreker barns umiddelbare behov for å ha noen å sortere tanker med, som kan snu tankene der og da.

Mental Helse har registrert en økning på 101 prosent når det gjelder selvmord og nærmere 350 prosent med selvmordstanker siden januar 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

- Gi helsehjelp der de bor når de trenger det, det er vår bønn til helseministeren, sier Dale.

Tale Maria Krohn Engvik som har tett dialog med unge på Snapchatkontoen HelseSista, sier psykisk helse har vært i en slags krise lenge.

- Det krever et enormt løft. Fordi unge lever i nuet er det kjempeviktig å få den hjelpen nå, sier hun.

Halvparten hadde selvmordstanker

Kirkens SOS har fått mer enn 5000 telefoner fra unge under 18 år fra Norge ble koronastengt 12. mars til 21. mai. Halvparten alle ungdommene som ringte nødtelefonen hadde selvmordstanker.

Av 2500 som tok kontakt, hadde 500 bekymringer med høy alvorlighetsgrad.

Hver dag ble i snitt sju av innringerne vurdert til å ha akutt behov for hjelp.

– Noen har hatt det vanskelig lenge og har tenkt på selvmord tidligere. Andre har selvmordstanker for første gang, sier Lene Hopland Bergset fra Kirkens SOS.

Å snakke om selvmordstanker er vanskelig og ofte tar det lang tid før unge tør å ta kontakt. Mange Kirkens SOS snakker med, sier det er første gang de tør å fortelle noen om hvordan de egentlig har det.

– Da er det utrolig viktig at hjelpen er lett å finne og lett tilgjengelig når de først våger å be om den, sier Bergset.

Engvik sier tallene gjør henne veldig bekymret.

– Det bekymrer meg at i snitt tar nesten to mennesker livet sitt hver eneste dag. Når unge forteller at de har det så vanskelig så må vi hjelpe dem med en gang, sier hun.

Jenter chatter om selvmord

Røde Kors bekrefter også en stor økning i henvendelser som gjelder selvmord. Deres siste tall fra 2019 viser en dobling siden 2015 av unge som kontaktet hjelpelinjen Kors på Halsen for å snakke om selvmord.

Av 1000 henvendelser om selvmord i fjor, var de fleste fra jenter.

– Vi ser at temaene de unge tar opp med oss, stadig blir tyngre. Samtalene varer lenger nå enn før. Samtalene eller chattene er oftere av en mer alvorlig art, sier Nelli Kongshaug som leder Kors på Halsen. Hun legger til at flere oppgir at de opplever å ikke bli trodd av hjelpeapparatet.

Hvert år tar rundt 600 personer livet sitt i Norge, i snitt er rundt 30 av dem 18 år eller yngre. At barn under 14 år tar selvmord, er svært sjeldent, rundt fem barn hvert år.

Jennie Meyer Borgersen (13) er en av de yngste som har tatt livet sitt i Norge. Professor Kari Dyregrov sier Jennies historie dessverre er typisk.

– Vi har dessverre hatt barn ned i 10-11-årsalderen gjennom årene, sier sosiologen som har forsket på selvmord i 20 år.

Sliter du med selvmordstanker kan du ringe Mental Helse 116123, Sidetmedord.no, Kirkens SOS 22 40 00 40, soschat.no eller bruke Kors på Halsens chattetjeneste.