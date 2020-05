Verdens nordligste hockeyeventyr

Se serien «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



21. mars 2019. Narvik er klar for Eliteserien i ishockey. Som første lag fra nord-Norge noensinne. Det historiske opprykket var et faktum. Til stor glede for så og si hele hockey-Norge. Endelig ble det ishockey også i vår nordligste landsdel.



12. september 2019. Det er klart for historiens første Eliteserie-kamp i Nordkraft Arena. Narvik mot storklubben Storhamar. Det dirrer av spenning og forventning i byen.



Men frem til dette store øyeblikket var veien lang for ishockeyklubben fra Narvik. Daværende styreleder Harald Martin Enevoldsen tar TV 2 med til den siste uterinken Narvik Ishockeyklubb hadde før den nye hallen sto ferdig.



– Vi brukte kanskje halvparten av tiden til å måke snø. Jeg husker den følelsen vi hadde da vi første gang gikk inn i den nye ishallen. Er det her virkelig? Og når jeg er her og ser tilbake tenker jeg, dette hadde jeg ikke giddet en gang til, smiler Enevoldsen.



I 2010 ble Nordkraft Arena innviet og i 2012 vant Narvik svensk 3. divisjon som de da deltok i. Høsten samme år ble Narvik første lag fra nord-Norge i 1. divisjon. I 2018 ble Narvik seriemester i 1. divisjon men klarte ikke å rykke opp gjennom kvalifiseringen til Get-ligaen. Men så i 2019, etter å ha vunnet serien igjen, lyktes det å ta steget opp i den aller øverste divisjonen. Et stort øyeblikk for spiller Samuel Åström som har vært med på hele eventyret mot Get-ligaen.



– Ja det var veldig kult. Og jeg kjenner meg veldig heldig som har fått være med på hele reisen. Det var sykt artig når vi rykket opp i fjor, sier Åström.



Den svenske forwarden er med på Skype i dagens episode av «10 år med hockey på TV 2» som du kan se her.