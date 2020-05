Drapet som rystet Hollywood

Phil Hartman var en canadiskfødt amerikansk skuespiller og komiker som så dagens lys i 1948. I 1986 ble han medlem av Saturday Night Live, programmet der mange kjente og store komikernavn startet sin karriere.

I tillegg til å være komiker, blant annet kjent for sine mange etterligninger, var han også med i 52 episoder av Simpsons. Der var han stemmen til filmstjernen Troy McClure.

Både film og TV

På 80- og 90-tallet var han også å se som skuespiller i flere mer eller mindre vellykkede komedier, som blant annet Coneheads, Fletch Lives og knallfilmen Three Amigos!

I tillegg til over 150 episoder av Saturday Night Live og innsatsen i Simpsons, hadde han en av hovedrollene i TV-serien NewsRadio som gikk fra 1995 til 1998.

– Jeg kommer fra en stor familie. Jeg var i midten, fortalte han til CBS News og hevdet den store familien var årsaken til sitt komiske talent.

Hartman var kjent som en profesjonell skuespiller og komiker, som hadde en god karrière på gang og mange gode år foran seg. Men på hjemmebane gikk det ikke like bra.

Han hadde vært gift to ganger før da han i 1986 traff Brynn Omdahl. De møttes på en såkalt blinddate og året etter giftet de seg. Omdahl var en tidligere modell som nå satset som skuespiller, men som ikke fikk det helt til.

Problemer i ekteskapet

TRAGEDIE: Hartman og kona i 1996. Foto: Alamy

Det oppsto raskt problemer i ekteskapet. Kona skal ikke ha likt at mannen hadde mer suksess enn henne, og var frustrert over at gjennombruddet hennes lot vente på seg. Det ble rapportert om at hun var sjalu, slet med temperamentet sitt og både fysisk og psykisk angrep han. Hun skal også ha sendt brev til den ene eks-konen hans med grove trusler.

Likevel kjempet de for å holde sammen. Hartman prøvde å hjelpe til slik at hun skulle få en fot innenfor filmbransjen, men både alkohol og narkotika hadde tatt over store deler av livet hennes. Hun måtte på avrusing flere ganger.

Sammen hadde de to barn. Hartman gjorde det han kunne for å holde familien sammen og sørge for at barna fikk den oppveksten de fortjente.

28. mai i 1998 kom Brynn hjem til ektemannen etter å ha vært på en italiensk restaurant med en venninne. De to skal umiddelbart ha begynt å krangle, en krangel som hadde endt med at Hartman gikk og la seg.

Noen timer senere ble han skutt tre ganger av kona. To ganger i hodet og en gang i brystkassen.

Brynn skal så ha satt seg i bilen og kjørt til kompisen Ron Douglas. Der innrømmet hun hva hun hadde gjort, men Douglas trodde ikke på henne. De kjørte tilbake til huset i hver sin bil, og da de kom til åstedet og Douglas så den døde kroppen, ringte han 911.

Sterkt påvirket

Da politiet kom fulgte de Douglas og de to barna vekk fra huset. Samtidig låste Brynn seg inn på soverommet og tok sitt eget liv.

STJERNE: Hollywood Walk of Fame. Foto: Da Costa Julian

– Hun skjøt seg tilsynelatende når politiet var i huset. Mr. Hartman hadde allerede vært død en stund, uttalte Lt. Anthony Alba fra LAPD.

I etterkant av drapene har det kommet frem at Brynn var påvirket av både alkohol og kokain. Hun skal også ha ta et stoff som heter Zoloft, som skal hjelpe mot depresjon og angstlidelser.

Barna ble oppdratt av Brynns søster og hennes mann. Hartmans arv fikk barna tilgang til etter fylte 25 år.

I 2014 fikk Phil Hartman sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame, og i 2015 plasserte det velkente magasinet Rolling Stone han på 7. plass av 141 komikere over de morsomste medlemmene i Saturday Night Live sin historie. Hartman ble 49 år gammel.