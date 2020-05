Hemmeligheten på Hovedøya har vært glemt i snart 60 år

Tunnelen, som nå er åpnet, har vært lukket og glemt siden sekstitallet. Da Bymiljøetaten skulle bytte lokaler i Oslo, ble det funnet et ukjent kart over Hovedøya hvor tunnelen var tegnet inn.

Kartet som viste den glemte tyskertunnelen Foto: Bymiljøetaten i Oslo

Vaktmesterne på øya, Anders Thevik, har lenge hørt rykter om den skjulte tunnelen. Da tyskerne forlot Hovedøya etter 2.Verdenskrig, etterlot de mange bygninger på øya. Disse ble brukt til å huse bostedsløse og familier til forsvarsansatte i Oslo.

Flere av barna som vokste opp på Hovedøya, har fortalt at de lekte i en lang tunnel. Tunnelen ble lukket, gjenmurt og glemt etter at tyskerbrakkene ble revet på 60-tallet.

Anders Thevik var første mann inn i tunnelen etter at den ble åpnet opp. Foto: Ingvild Gjerdsjø TV 2

– Vi var nysgjerrige på denne historien og har vært og tittet litt rundt for å finne en inngang. Noen steder har sneen aldri lagt seg, og der har det også vært trekk opp fra bakken. En kollega av meg rotet litt i arkivene til Bymiljøetaten og fant et kart utarbeidet av Oslo kommune desember 1945. Der er tyske bygninger tegnet inn og også denne tunnelen, så da visste vi at den var her, forteller Anders Thevik som har bodd på øya fra mars til oktober de siste 13 årene.

– I forbindelse med gravearbeid med legging av vann og kloakk ledninger på Hovedøya, har vi hatt store anleggsmaskiner her, nå hadde vi en gylden mulighet til å finne tunnelen. Sammen med byantikvar, riksantikvar, fylkesmann og kommunen, ble vi enige om å åpne opp . Det skulle ikke så mange gravetakene til før vi var inne ved en lecamur, vi dyttet ned den og vips var vi inne i tunnelen.

Anders forteller om spenningen, da han som første mann var inne i tunnelen etter at den var åpnet.

En av fire innganger som fortsatt er murt igjen. Foto: Ingvild Gjerdsjø TV 2

– Den første turen jeg hadde inn her, mutters alene, uten mobildekning, bare en liten lommelykt, det drypper fra taket, det er klart det var veldig spennende. Vi visste jo ikke hva som møtte oss der inne, eller om det var sikkert eller noe som helst. Eventyrlysten var stor nok til å sette kursen innover.

Lager Hovedöen

Leiren som den tyske marinen anla på Hovedøya under 2. Verdenskrig, kalte de for Lager Hovedöen. Militærleiren bestod av 2000-3000 mann,

Byantikvar Janne Wilberg kan ikke med sikkerhet si hva tunnelen ble brukt til, siden det ikke har blitt funnet informasjon om dette hverken i Norge eller Tyskland.

– Jeg vil tippe at tunnelen ble brukt som tilfluktsrom, med så mange menn i leiren, trengte de et sted å rømme til under flyangrep. En sånn type fjellanlegg har nok også blitt brukt til ammunisjonslagring.

Byråd Janne Wilberg synes det er spennende å få være med på å åpne opp historien fra 2. Verdenskrig. Foto: Ingvild Gjerdsjø TV 2

Den tyske marinen hadde en gassforsvarskole på øya, og inne i tunnelen flyter det masse beholdere til gassmasker, så Wilberg tror tunnelen også kan ha blitt brukt som gassøvingsanlegg og lagring av gass.

Hva skjer videre med tunnelen?

Tunnelen er fylt med vann og den er ikke sikret, men byråd for miljø og samferdsel i Oslo Arild Hermstad , håper at dette vil bli en tunnel som publikum vil få gleden av å oppleve og at det kan bli en attraksjon, man kan besøke, for å forstå mer av historien etter 2. Verdenskrig i Oslo.

Det er mulig å se tunnelen gjennom gitterdøren, men den blir foreløpig stengt for publikum. Foto: Ingvild Gjerdsjø TV 2

– Foreløpig kan man bare se inn i tunnelen gjennom en gitterport, men vi kan jo se for oss at det går an å tilrettelegge for at flere kan få oppleve dette etterhvert, sier Arild Hermstad.