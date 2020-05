Åsne (51) fortviler: – Får ikke livet mitt tilbake

Denne uken behandlet Beslutningsforum om hvorvidt et legemiddel mot primær progressiv MS skulle innføres som et tilbud til norske pasienter i sykehusene.

TV 2 har tidligere fortalt om Åsne Kallerud som har PPMS og har ment at medisinen er den eneste som kan bidra til å begrense hennes sykdomsforløp.

Saken har vært oppe til vurdering flere ganger i det statlige prioriteringsorganet. Konklusjonen ble at de sier nei til Ocrevus (Ocrelizumab) fordi de mener prisen er for høy i forhold til effekten.

– Alt for høy pris

Beslutningsforum mener PPMS-pasientene heller skal fortsette å bruke en gammel kreftmedisin kalt Rituksimab som behandling for PPMS.

- Det foreligger ikke dokumentasjon for at effekten av ocrelizumab er større enn ved bruk av rituksimab. Det er ønskelig å kunne ta i bruk ocrelizumab på denne indikasjonen, men prisen er alt for høy i forhold til dokumentert effekt. Det innebærer at den kliniske nytten ikke står i et rimelig forhold til kostnadene, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder.

Beslutningsforum skriver at de har fått utført en metodevurdering av de ulike legemidlene som konkluderer med at kreftmedisinen er et forsvarlig alternativ for pasientene.

- Den fullstendige metodevurderingen viser at rituksimab er et forsvarlig alternativ for denne indikasjonen. Samtidig er det ønskelig å kunne ta i bruk ocrelizumab til pasienter med primær progressiv multippel sklerose (PPMS), men prisen er alt for høy i forhold til dokumentert effekt.

– Hva vil dette bety for pasientene slik dere vurderer det?

- Det er ønskelig at pasientene får tilgang til best mulig behandling. Videreføring av rituksimab er et forsvarlig behandlingsalternativ ut fra den kunnskapen vi har i dag, sier Slørdahl.

– Hvorfor ble denne saken trukket og utsatt fra forrige møte?

- Saken ble utsatt fordi vi ønsket et samlet saksgrunnlag for å behandle alle de tre legemidlene som var omfattet av metodevurderingen, sier Slørdahl.

Skuffet

Åsne Kallerud (51) er skuffet over utfallet. Siden februar har hun gått på medisinen for egen regning i det private fordi hun ikke ville vente på myndighetenes beslutning.

– Jeg er veldig overrasket og skuffet over utfallet i Beslutningsforum. Etter alt som har kommet fram om denne saken hadde jeg forventet at Beslutningsforum nå hadde latt hensynet til pasientene gå foran sin kamp mot produsentene for å presse ned prisen på legemidler mot kroniske sykdommer, sier hun til TV 2.

SKUFFET: Åsne Kallerud hadde håpet at medisinen ble gjort tilgjengelig i det offentlige.

Åsne har prøvd kreftmedisinen rituksimab uten effekt. Hun bruker elektrisk rullestol hjemme og vil trenge ytterligere hjelpemidler hvis sykdommen ikke bremses.

– Jeg mener at Beslutningsforum bryter spesialhelsetjenesteloven når de ikke tar hensyn til at det over tid vil koste samfunnet mye mer med all den hjelp og hjelpemidler jeg er i ferd med å bli avhengig av. MS er en autoimmun sykdom som ikke tar livet av deg, men tar livet fra deg. Jeg vil at Beslutningsforum skal gi meg muligheten for å få livet tilbake, sier hun til Tv 2.

Kritisk til systemet

Åsne og hennes familie har skrevet innspill til Beslutningsforum underveis i diskusjonen om legemidlet.

Beslutningsforum for nye metoder er under evaluering og mange organisasjoner og personer har levert høringsinnspill til evalueringen. Dagens Medisin har gått gjennom innspillene, som i hovedsak peker på at systemet Nye Metoder bruker for lang tid, er for lite transparent og mangler brukermedvirkning. Det er også Åsne og familliens innvending i denne saken.

BESLUTNINGSFORUM: Leder Stig A. Slørdahl i Beslutningsforum har besluttet at medisinen ikke er kostnadseffektiv. Foto: Anine Hallgren

– Vi synes det virker som helseforetakene har regissert systemet de er satt til å forvalte på en slik måte at ofrene for beslutningene ikke skal ha klagerett, og det ikke skal være noe politisk innsyn/innblanding eller noe kontrollorgan for systemet for Nye Metoder, sier Anders Kallerud, Åsnes ektemann.

Åsne betaler i dag selv for medisinen som kan virke for henne på et privat sykehus. For pasienter i det offentlige opplever hun at kampen for medisinen er over.

– Situasjonen er fortvilet for oss, og det er vanskelig å vite hvordan vi kan sloss videre, sier Åsne Kallerud til TV 2.

Belslutningsforums leder Stig A. Slørdahl har ingen kommentar til kritikken av systemet. Men i forhold til kritikken mot beslutningen for det konkrete legemidlet sier han at de er nødt til å prioritere.

- Jeg har stor forståelse for at enkeltpasienter opplever det som vanskelig når vi sier nei til å innføre et legemiddel, men vi er nødt til å gjøre prioriteringer for å sikre at vi får mest mulig helse ut av de økonomiske rammene vi blir tildelt, sier Slørdahl til TV 2.