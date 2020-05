Sommerferien i år blir annerledes for veldig mange av oss. Alle de som har bestilt fly og opphold i utlandet har fulgt spent med på utviklingen denne våren. Nå er konklusjonen at det bare er å droppe Sydenferie i sommer. Nå blir det ferie i Norge for de aller fleste av oss.

Samtidig er endel av "ferielandene" sør i Europa i ferd med å åpne opp. De signaliserer også at de er klare for å ta imot turister fra vår del av verden.

Er løsningen da å sette seg i bilen og sette kursen sørover? Nei, mener forsikringsselskapet Gjensidige.

Kunder har fått problemer

– Vi har per nå ingen restriksjoner når det gjelder bruk av bil i utlandet. Selskapet anbefaler likevel på det sterkeste at man følger reiserådene fra UD og tenker seg nøye om før man krysser grensen. For selv om bilforsikringen gjelder, står utfordringen i kø nedover i Europa - om noe skulle skje, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han forteller at selskapet har hatt noen saker de siste ukene, der kunder har fått problemer med motorhavari eller andre ting på vei til eller fra Norge.

Banalt – men stadig flere må ha hjelp på grunn av dette

Får du problemer i utlandet, kan det få større konsekvenser nå enn normalt. Foto: ADAC.

Gjør det de kan for å hjelpe

– Utfordringen er at det fremdeles er «unntakstilstand» i mange land, og det som var lett å få til for en tid siden, kan by på større problemer i dag. Det handler om reiserestriksjoner i og mellom land, karantenebestemmelser, smitteverntiltak osv. Alt dette gjør situasjonen uforutsigbar og uoversiktlig, og det er nok en stund til vi igjen har en normalsituasjon, sier Voll.

Arne Voll i Gjensidige fraråder bilferie til utlandet på nårværende tidspunkt.

– Hva gjør dere hvis det går galt for nordmenn på biltur i utlandet?

– Vi gjør det vi kan for å hjelpe, men kunder må påregne lengre tid for å få reparert skader og lignende. I tillegg vet vi at det kan være «knotete» med overnatting og hjemtransport fra enkelte land. Må en skadet bil fraktes hjem på alternative måter, har det i noen tilfeller vært problematisk å få den gjennom ved enkelte grensestasjoner, sier Voll som også understreker utfordringene med karantene:

Bli med på Autobahn – i 359 km/t

Bilferie er en svært fleksibel ferieform. Men i år er det nok smarteste å holde seg hjemme i Norge.

Skjønner fristelsen

– Ja, her må man påregne ti dager, når man krysser grensen på vei hjem og også på utreise. Krysser man grensen i bil og blir pålagt karantene, må utgiftene til dette dekkes av en selv. I tillegg gjelder ikke reiseforsikringen for korona-sykdom eller situasjoner som oppstår knyttet til korona, så lenge utreiseforbudet står. Det er kanskje den viktigste årsaken til å holde seg hjemme. Dette kan jo endre seg for noen land fremover, det er derfor viktig å holde seg oppdatert. Ifølge UD vil det innen 15. juni vurderes om det vil gjøres unntak fra reiserådet til nordiske land.

Voll fraråder også utenlandstur med bobil eller campingvogn.

– Ja, det samme gjelder her også. Med så mye usikkerhet i store deler av Europa, er det mange gode grunner til å holde seg hjemme. Fristelsen for å krysse grensene er nok stor hos mange, men blir en syk, det skjer det en ulykke eller en selv blir skadet, kan konsekvensene bli store.

Erik dro på langtur til Spania, det fikk han angre på



Se video: Her var det full stopp for bilferien med elbil