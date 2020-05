– De får gi beskjed hvis jeg skal levere den tilbake

Therese Johaug ble tildelt Holmenkollmedaljen i 2013.

Det ble fra 2019 innført nye regler som hadde gjort det umulig for utøvere som har brutt dopingreglene å motta en denne utmerkelsen.

Som Therese Johaug.

Og Martin Johnsrud Sundby, som har vært innstilt til prisen, kan altså aldri få den.

– Det er selvsagt opp til komiteen som deler ut medaljen å bestemme sine egne regler og statutter, sier Johaug.

For i statuttene heter det: «Den som er domfelt for brudd på dopingregelverket er diskvalifisert for medaljen. Dersom noen som har fått medaljen senere blir domfelt for brudd på dopingregelverket, tilskrives vedkommende med anmodning om å returnere medaljen».

– Sitter du med disse nye statuttene med noen form for bismak?

– Nei, jeg føler at jeg fikk medaljen for det jeg hadde prestert. Og jeg vet innerst inne hva jeg har gjort i min sak, så jeg føler at jeg fortjener medaljen. Men hvis de mener at jeg skal levere den tilbake, gjør jeg selvsagt det.

– Nå har ikke vedtaket med nye statutter tilbakevirkende kraft, uansett så ville du hatt beskjed?

– Ja, jeg vil ha beskjed hvis jeg skal levere tilbake Holmenkollmedaljen.

Det trenger hun altså ikke tenke på. De nye reglene gjelder fra 1. januar i fjor har ikke tilbakevirkende kraft.

Therese Johaug er ikke den eneste som har fått Holmenkollmedaljen - og som etterpå har sonet dom for brudd på dopingreglene: Det gjelder de to russiske løperne Ljubov Jegorova og Larisa Lazutina og finnen Harri Kirvesniemi.

Holmenkollmedaljen er altså norsk skiidretts høyeste utmerkelse og kan tildeles utøvere i nordiske grener og skiskyting som i flere år har oppnådd fremragende resultater, spesielt i Holmenkollen.

Johaug er innstilt til en annen pris, Egebergs Ærespris. Det har vært diskusjoner om hun fortjener den. Ikke om hun sportslig innfrir kravet om å være i verdenstoppen i sin hovedidrett og nasjonalt i toppen i idrett nummer to. Johaug har vært blant verdens beste langrennsløpere i en årrekke, og i fjor ble hun norsk mester på 10 000 meter i friidrett. Uenigheten har dreid som om hun, med sin utestengelse på 18 måneder for brudd på dopingreglementet, er en god rollemodell.

– Jeg er veldig godt vant med at det er diskusjoner rundt meg. Jeg har min historie. Jeg trives godt med å gå på ski og løpe, og synes jeg har lykkes godt med begge deler. Skulle jeg få Egebergs Ærespris så setter jeg stor pris på det, men uansett hva som skjer så er jeg den samme jenta og har det veldig bra.

– Har alt som det skjedde i forbindelse med utestengelsen herdet deg?

– Ja, jeg har blitt mentalt mye sterkere etter det jeg har vært gjennom. Det skal mye til for å irritere meg. Det meste preller av fordi jeg har blitt såpass trygg på meg selv - både som utøver og som person. En venner seg til både kritikk - og ros. Begge deler følger med det å være en kjent person, sier Therese Johaug.