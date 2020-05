Ingeborg (31) er 1,92 høy: – Jeg får en del blikk

Gjennomsnittshøyden for norske kvinner er 1,67 meter. Men det er mange som raver flere titalls centimeter høyere enn det. Én av dem er Ingeborg Mjaugeto Bergestig (31) som er 1,92 meter høy.

– Jeg får en del blikk. Jeg merker at vi blir beglodd noen ganger, og litt hvisking og peking, sier Bergestig til God morgen Norge.

Det er dagsformen hennes som avgjør om hun lar kommentarene gå inn på seg eller ikke.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Heldigvis har jeg flest gode dager. Da blåser jeg i det og hever meg over det. Har jeg en dårlig dag påvirker det litt. Da kan jeg bli irritert av det, fortsetter 31-åringen.

Et fellesskap for høye kvinner

Bergestig er, i likhet med 3100 andre kvinner over 1,80 meter, medlem av gruppa Høye Damer i Høye Hæler på Facebook. Klubben ble startet i 2012 av Anne Marie Guldahl Jernquist (37), som selv er 1,86 meter høy.



Målet var å skape et fellesskap der høye kvinner kunne dele råd og erfaringer med hverandre.

– Vi diskuterer alt egentlig. Det er veldig mange som lurer på hvor man får tak i klær som er lange nok både i ermer og ben, og ikke minst sko, forklarer Jernquist.

Det å kunne diskutere og rådføre seg med andre i samme båt, har vist seg å være verdifullt for mange.

– Vi opplever jo mye rart. Vi blir stadig kommentert, både av kjente og ukjente. Mange sier at livet begynte da de kom til oss, for da var de ikke alene lenger, sier Jernquist.

Flere av kvinnene i gruppa, blant andre Ingeborg Bergestig, har bidratt med sine historier i Jernquists nye bok, «Høye Damer i Høye Hæler – The sky is the limit».

Alltid gått i høye hæler

Til tross for kommentarer og blikk i oppveksten, har Anne Marie Guldahl Jernquist alltid vært trygg i egen høyde, og hun har aldri kviet seg for å legge på noen ekstra centimeter i form av sko.

– Jeg begynte med høye hæler da jeg var rundt 15 år. Det har alltid vært en selvfølge at skulle man pynte seg, skulle man ha hæler. Det har aldri vært et problem å være høy, vi er høye i familien, forklarer Jernquist, som har eid opp mot 80 par høye hæler.

– Det har aldri plaget meg å få blikk, men jeg har jo tatt et valg. Jeg har tatt på meg disse skoene, de er fine og det er mitt valg, understreker hun.

SELVSIKKER: Anne Marie har aldri brydd seg om kommentarer om høyde. Foto: Høye Damer i Høye Hæler

Selv om det kan være vanskelig å finne klær som passer, er det noen fordeler ved å være høy kvinne.

ELSKER SKO: Anne Marie bruker gjerne skyhøye hæler på fest. Foto: Høye Damer i Høye Hæler

– Jeg får stadig høre at jeg er ganske myndig. Det er ikke fordi jeg bruker mye energi på å være myndig, men jeg tror at ved å være høy tar man rommet på en annen måte, sier Jernquist.

Lavere menn

Mange har en oppfatning av at mannen bør være høyere enn kvinnen i et forhold, men slik trenger det absolutt ikke være. Det er Ingeborg Bergestig og mannen et eksempel på. De ble sammen i tenårene, og det er 14 centimeters høydeforskjell mellom dem.

– Jeg har aldri vært usikker på han, og han har aldri vært usikker på meg. Men ser man på idealforskjellen mellom en kvinne og mann, så er mannen som regel høyere, og det har jeg tenkt litt på, men det har aldri hatt noe å si i vårt forhold, forklarer Bergestig.

Selv om Bergestig i dag er helt komfortabel med å være høyere enn mannen, hadde hun en periode før bryllupet der hun ønsket at de to skulle se like høye ut på bildene fra den store dagen. Det har imidlertid endret seg nå.

– Før plaget det meg litt, men jeg har fått perspektiv og nå blåser jeg i det, understreker hun.

Også Jernquist kan skrive under på at høyde i et forhold ikke har noe å si. Mannen hun er gift med i dag er like høy som henne, men tidligere har hun bare datet lavere menn.

LYKKELIG GIFT: Ingeborg er 14 cm høyere enn ektemannen, men det blåser de i. Foto: Privat

– Jeg bryr meg ikke om det. Du måler ikke et menneskes verdi i centimeter. Tenk alt du snyter deg for hvis det bare er høyde du ser etter.

Jernquist tror gamle kjønnsroller er årsaken til at man har et bilde av at mannen skal være høyere enn kvinnen.

– Mannen skal beskytte og kvinnen skal være liten og nett. Jeg kan aldri være liten og nett. Jeg har ikke noe behov for å være det heller, jeg kan passe på meg selv, avslutter hun.