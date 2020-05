Ukjent plankebit på trappa fikk Tom Hagen til å reagere

Det får TV 2 opplyst.

Avhøret ble gjort i februar i fjor – lenge før Tom Hagen ble siktet for å ha begått eller medvirket til drapet på kona Anne-Elisabeth.

Hagen nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt. Han frykter, ifølge sin forsvarer Svein Holden, at politiet kaster bort verdifull tid på ham, som de burde ha brukt til å finne ut hva som har skjedd med kona.

Allerede i avhøret i februar ga han uttrykk for at han mente politiet hadde gjort for lite for å undersøke en plankebit han fant på trappen da han kom hjem fra jobb litt over klokken 13.30 den 31. oktober 2018.

– Vesentlig for saken

Han omtaler plankebiten som et bakhon, som er det ytterste stykket av en trestokk, og derfor bare har én skåren side.

Ifølge Hagen var ikke plankebiten hjemmehørende på tomta, og han mener derfor den kan være vesentlig for saken. Han mener den kan ha vært omkring én meter lang.

Holden ønsker ikke å svare på hva Hagen legger i dette, eller å kommentere saken for øvrig.

Politiadvokat Haris Hrenovica skriver til TV 2 at han «ikke kan kommentere spekulasjoner om spor på det sentrale åstedet». TV 2 er ikke kjent med om politiet har gjort undersøkelser av plankebiten Hagen har forklart seg om.

Fra tidligere er det kjent at Hagen reagerte på at døra stod ulåst og at dørmatten lå i en unaturlig posisjon. Dessuten stod lysene på, har han forklart.

Inne i boligen fant Hagen et trusselbrev med krav om ni millioner euro i løsepenger, betalt i kryptovalutaen Monero.

Politiet mener at Hagen har villedet dem, og at det slett ikke er snakk om noen bortføring. De anser dessuten Sloraveien 4 for å være et åsted for drap.

Tydelige gnisninger

Onsdag uttalte politiet til TV 2 at de mener Hagen har vært utfordrende å samarbeide med under store deler av etterforskningen frem til han ble pågrepet 28. april i år.

Det fikk forsvarer Svein Holden til å reagere kraftig.

– Eidsivating lagmannsrett har slått fast at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for noe som helst. Da synes jeg det er fullstendig uhørt av lederen for politiets etterforskning å gå ut med slike negative karakteristikker av min klient. Jeg forventer at det ikke skjer igjen, uttalte Holden.

TV 2 har spurt politiet hva de tenker om Holdens reaksjon, men politiet har varslet at de ikke vil svare på flere mediehenvendelser før i neste uke.

Fremdeles driver politiet med ransaking i boligen til Hagen, men tirsdag anket Holden rettens kjennelse, som gir politiet adgang til å ransake.

Politiet har til fredag på å komme med sitt svar til anken, før lagmannsretten skal behandle spørsmålet.

Neste uke skal Tom Hagen i sitt første avhør siden løslatelsen.