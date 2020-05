Arbeidsavtalen offentliggjøres – Tangen skal fortsatt eie 43 prosent av AKO Capital

Den omstridte og etter hvert mye omtalte ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalterne av de mange tusen milliarder kronene i oljefondet – ble til en viss grad belyst på en pressekonferanse klokka 12 torsdag.

Da offentliggjorde Norges Bank arbeidsavtalen til Tangen.

– Arbeidsavtalen skaper tilstrekkelig avstand mellom Nicolai Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og den jobben han skal utføre som leder av Norges Bank Investment Management. Det etableres mekanismer som sikrer at Tangen ikke vil ha noen innflytelse på sine fondsinvesteringer så lenge han er ansatt i Norges Bank, og som demmer opp for mulige interesse- og habilitetskonflikter, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Nicolai Tangen har godtatt vilkårene i avtalen.

Hovedtrekk

I avtalen går det blant annet fram at Tangen fortsatt skal eie 43 prosent av AKO Capital.

Advokat Erik Keiserud skal stemme for Tangen i det nye selskapet DSHN Philantropy. Her skal eierskapet til Tangen ligge.

Hovedtrekken i arbeidsavtalen er følgende:

Tangens stemmerett i AKO Capital reduseres til 43 prosent og det oppnevnes en tillitsmann som vil utøve hans stemmeretter.

Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO vil bli donert til stiftelsen AKO Foundation.

Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskaper. Sammensetningen av alle relevante styrer i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen.

Gabler Investments AS skal forvalte hans personlige formue i AKO-fondene etter et diskresjonært mandat. En fullmektig vil håndtere all dialog med Gabler. Det innebærer at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikrer at ikke uønsket informasjon tilflyter Tangen.

I en periode på seks måneder etter sin avgang kan ikke Tangen yte tjenester til eller gå inn i verv i AKO-systemet

AKO-fondene skal fortsatt være registrert i skatteparadiset Cayman Island. Men Tangens investeringer skal forvaltes diskresjonært av et norsk foretak, altså vil det ikke være noen kontakt med Tangen underveis og fram til seks måneder etter at han fratrer stillingen.

– Glad

Etter at Olsen hadde lagt fram avtalen, var det Nicolai Tangens tur til å snakke til pressen torsdag.

– I dag er jeg veldig glad for at vi kan legge fram dette, sier han.

Han sier han mener den offentlige debatten som har vært rundt ham etter at ansettelsen ble kjent, har vært sunn.

– Det viser bare viktigheten av gode løsninger som ikke innebærer interessekonflikter i denne viktige rollen jeg skal gjøre for det norske folk. Den avtalen som nå foreligger betyr at jeg ikke har noe med det som skjer i AKO å gjøre. Jeg vil kun ha en hatt på meg, og det er oljefond-hatten, sier Tangen.

Han understreker at det er opprettet strukturer som gjør at det ikke vil komme noen informasjon om det som skjer i AKO til ham.

– Jeg verken kan eller vil ha noe med mine investeringer i AKO å gjøre. Jeg har takket ja til denne jobben fordi jeg mener det er den mest spennende jobben man kan ha når man jobber innen finans, sier Tangen.

11. juni

Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, skal gjøre sine avsluttende vurderinger om prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen først 11. juni, opplyser leder Julie Brodtkorp for representantskapet til VG.

Representantskapet har allerede vært kritiske til at personlige økonomiske forhold ikke var avklart før Tangen-ansettelsen, og mener det er svært uheldig at det er blitt framstilt som om at Tangen bryter alle bånd til AKO-selskapene.

Sentralbanksjef Olsen avviser at det ikke ble gjort en grundig nok bakgrunnssjekk før ansettelse.

– Det var gjennomført en betydelig prosess i forkant av ansettelsen. Vi mener, og mener like bestemt i dag som før, at Nicolai Tangen er riktig mann i denne jobben. Vi er overbevist om at Tangen vil gi forvaltningen av oljefondet et nytt løft i årene som kommer, sier Olsen.

Tangens advokatforbindelse gir også uttrykk for at 100 prosent skattefritak for gaver til Tangens veldedige formål, AKO Foundation, er vesentlig for organiseringen fremover.

Hva skjer dersom representantskapet har merknader til denne avtalen?

– Denne saken har fått stor oppmerksomhet, og det er naturlig at vårt kontrollorgan da også ser på saken. Så vil jeg også legge til at gjennom lovverket er det sentralbankens hovedstyre som skal ansette sjefen for Oljefondet, sier Olsen.

Han ønsker ikke svare ytterligere på hva som skjer dersom de har kritiske merknader til avtalen.

Ventet på ansettelsesavtalen

Tangen fikk jobben som sjef for Oljefondet etter en suksessrik karriere som hegdefond-forvalter i London.

I november i fjor arrangerte han et seminar på sitt gamle universitet i USA, betalt av egen lomme. På det påkostede seminaret deltok blant annet statsråd Torbjørn Røe Isaksen, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og avtroppende direktør for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Et av innslagene var en konsert med artisten Sting til 9 millioner kroner. I etterkant av seminaret er det stilt spørsmål om forhold rundt ansettelsen av Tangen. Det er også blitt stilt spørsmålstegn ved Slyngstads deltakelse på seminaret.

Representantskapet har ikke kunnet behandle saken ferdig før ansettelseskontrakten forelå.

– Vi har nå behandlet saken og har sendt våre merknader til hovedstyret. Det eneste vi naturlig nok ikke kan komme med merknader til, er ansettelsesavtalen, fordi den ikke eksisterer ennå, sa representantskapets leder Julie Brodtkorb etter et møte tidligere i mai.

