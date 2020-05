Åpner opp om hasteoperasjon: – Jeg kunne ikke se

29. april annonserte Corden at han ikke kunne spille inn «The Late Late Show» på en liten stund, på grunn av en øyeoperasjon.

Den folkekjære programlederen ble intervjuet av talkshow-stjernen Ellen DeGeneres onsdag kveld.

I dette intervjuet svarer han på hvorfor denne operasjonen var så viktig.

GIFT: Corden har vært gift med Julia Carey siden 2012. Foto: NTB Scanpix

Kunne ikke se

41-åringen sier at en han fikk en øyeskade i 2012 under et teaterstykke i New York. Han hadde et nummer der han skulle slå seg selv i hodet med lokket på en søppelkasse, og en av kveldene skadet han seg. Legene sa at øyeskaden ville gro med tiden.

– Av en eller annen grunn, for rundt ett år siden, blusset det opp igjen. Det kom små riper på øyeeplet mitt. Jeg har vært mye til leger.

Smertene hadde lenge vært håndterlige, men for noen uker siden skjedde en drastisk endring.

– Jeg våknet og kunne ikke åpne øyet. Jeg kunne ikke åpne det andre øyet heller. Det gjorde så vondt. Jeg måtte lete etter mobilen min og en ibux i blinde.

Takknemlig

«Carpool Karaoke»-profilen forteller at han gikk til legen igjen, og da var beskjeden klar. Han trengte en operasjon, og det sporenstreks.

– Han tok et blikk på øyet mitt, og sa: «Vi skal operere det nå.»

Denne beskjeden gjorde Corden fortvilet.

– Jeg sa: «Men jeg har et show klokka 17.00.» Da svarte han: «Nei, det har du ikke. Du har ikke et show før tidligst i neste uke.»

Fordi operasjonen kom så brått på, hadde ikke briten tid til å grue seg. Dette er han takknemlig for.

– Det er utrolig merkelig. Du er våken under operasjonen, men øyet er følelsesløst, så du ikke kan føle noe. De klemmer opp øynene dine, så du kan se hva de gjør, men ikke føle noe.

Det skal ha gått fint med øyet etter operasjonen, og Corden er tilbake som programleder.

Sannheten om TV-juks

I januar var Corden i hardt vær da fans hadde filmet ham mens han spilte inn «Carpool Karaoke».

Dette er hans mest populære innslag i programmet, hvor Corden kjører rundt i Los Angeles med superstjerner. Da han var på tur med Justin Bieber, ble bilen tauet.

Fans følte at Corden hadde lurt dem, ved å gi inntrykk for at han kjørte bilen. Den gang tullet han det bort, og sa:

– I 95 prosent av tilfellene er det jeg som setter livene til de største artistene i verden i fare. Men dette er et TV-program, og ikke alt er ekte. Programmet vårt blir ikke filmet etter midnatt, vi spiller det inn klokken fem og later som at det er sent på kvelden.

Under intervjuet med Ellen DeGeneres kunne han avsløre at øyeskaden var den egentlige årsaken bak tauingen. Han hadde smerter, og ønsket ikke å sette passasjeren i fare.