Gladmelding fra NVE: – Liten fare for stor-flom

NVE toner med de dystre varlsene om dramatisk fare for store skadeflommer både på Østlandet og i Nord-Norge.

For en uke siden mente NVE det var 95 prosent sjanse for stor vårflom i Nord-Norge. Sannsynligheten for en slik flom i Øst-Norge ble estimert til 75 prosent. Men været snur fort ting på hodet.

– Det ser ikke ut å bli dramatiske situasjoner med store skadeflommer. Værprognosene for de neste sju til ti døgnene viser at det ikke blir regn i de utsatte områdene. Dermed vil smeltingen av de store snømengdene i fjellet gå gradvis, sier vakthavende hydrolog i NVE, Knut Ola Aamodt til TV 2.

At det er meldt sommertemperaturer flere steder sier han vil øke smeltingen, men med forholdsvis kalde netter i fjellet og uten regn avtar flomfaren.

Hydrologen tar imidlertid et forbehold. Og det er værutviklingen. Men prognosene NVE sitter på nå gir grunn til optimisme for folk i flomområdene.

Knut Ola Aamot sier flomfaren er sterkt redusert. Foto: NVE

– Dette gjelder både på Østlandet og i Nord-Norge. Det ser ikke ut til å bli storflom i Gudbrandsdalslågen og i Glomma. I Lågen vil nok vannføringen gå opp til middelflom ved Losna. Og det blir mye vann i Mjøsa. Glomma ser heller ikke ut til å få stor vårflom om værprognosene ikke endrer seg, sier Aamodt.

Når det gjelder Troms og Finnmark er også flomfaren mindre dramatisk.

– I Nordland viser prognosene at det blir forholdsvis moderate avsmeltinger, men høye vannføringer. Men det er ikke forventet at nivåene går opp til noe mer enn middelflom,

Middelflom skjer annet hvert år og medfører ikke store skader langs vassdragene.

– Heller ikke i Troms og Finnmark ser det ut til å bli storflom tiltross for de store mengdene med snø i fjellett. Store vassdrag som Målselv og Reisaelva ser ut til å slippe unna flom. Mye snø vil smelte på Finnmarksvidda. Og Tanaelva kan gå opp på gult nivå. Men det ser bra ut, også i forhold til Alta-elva, sier Knut Ola Aamot til TV 2.