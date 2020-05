Flyet fikk motorfeil 2000 meter over bakken: – Var sikker på at vi styrtet rett i døden

To smell fra motoren gjorde at ambulanseflyet måtte melde mayday. Inne i flyet lå Martin Marthinussen (23) fra Bergen og var sikker på at livet var over.

Alt så ut til å gå etter planen. Ambulanseflyet fra Bergen til Oslo skulle ta av klokken 14.40 tirsdag denne uken. Flyet takset bortover rullebanen som normalt og fikk lettet.

Men, ett minutt etter avgang og rundt 2000 meter over bakken, skjedde det som ikke skulle skje. Inne i flyet lå Martin Marthinussen på vei til Oslo for å utføre en operasjon.

– Jeg husker jeg lå på båren inne i flyet da jeg hørte det plutselig smalt i motoren, som om noen som kastet en stein inni motoren. Da var jeg sikker på at livet mitt var ferdig i løpet av noen sekunder, forteller Marthinussen om den dramatiske turen.

MARERITT: Martin Marthinussen trodde livet hans var over da flyet måtte melde mayday. Foto: Privat

– Det var en helt en sinnssyk ekkel opplevelse. Jeg trodde vi kom til å styrte og at livet var over, utdyper han.

Marthinussen har jobbet på Flesland flyplass og er vant med å fly. Han skulle bli flydd til Oslo med luftambulansen fordi han skulle gjennom en operasjon i Oslo. På flyet var det i tillegg til besetningen en annen pasient.

Luktet flybensin

Etter det første smellet tok det ifølge Marthinussen ti sekunder til før det kom et nytt smell. Deretter begynte Marthinussen å lukte noe uvanlig.

– Jeg jobber på flyplassen og kjente igjen lukta med en gang. Det luktet flybensin i hele kabinen og så begynte det å riste i flyet, forteller han.

SNUDD: På flightradar24 kan man se hvordan piloten måtte foreta en sikkerhetslanding. Foto: skjermdump/flightradar24

– Både jeg og de andre skjønte at det var noe galt, men heldigvis beholdt de ansatte roen. Det gjorde meg litt roligere, men jeg trodde det var ferdig, sier 23-åringen.

– Ba til høyere makter

Etter at det smalt to ganger var Marthinussen sikker på at flyet kom til å styrte i bakken. Heldigvis hadde de kommet så høyt i luften at de fikk foretatt en sikkerhetslanding.

– Jeg begynte å be til høyere makter om at det skulle gå bra. Hadde det vært ti eller tyve sekunder tidligere, er det veldig vanskelig å foreta en sikkerhetslanding. Jeg vet at det er mest risiko ved take-off og landing, forklarer Marthinussen.

I alt 22 minutter varte hendelsen før piloten fikk foretatt en sikkerhetslanding.

Flyet landet trygt på bakken igjen og etter hendelsen sier Marthinussen til TV 2 at han fikk beskjed om at venstre motor hadde fått motorhavari.

Sendte ut mayday

Det er selskapet Babcock som utfører flyvningene på vegne av Luftambulansetjenesten.

Hilde Sjurelv, driftsjef i Babcock Norge, sier til TV 2 at det ikke dreide seg om et motorhavari, men en feil som ble indikert på pilotens varslingssystem.

– Det var pilotene våre som så en indikasjon på en uregelmessighet på den ene motoren. Teknisk sett er det en udramatisk hendelse, men jeg skjønner at pasientene ble redde. For oss er det viktigste at sikkerheten blir ivaretatt, og det ble derfor sendt ut et mayday og en sikkerhetslanding ble utført.

Flyet blir nå satt på bakken for videre inspeksjon og det er usikkert når det vil være i drift igjen. Babcock har satt inn backup fly for at driften skal bli sikret videre.