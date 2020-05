Sommerjobbene har forsvunnet – dette er studentenes krav

Koronakrisen har gitt store utfordringer for norsk næringsliv og økonomi. Mange bedrifter har permittert ansatte og blitt nødt til å droppe å utlyse sommerjobber.

Sommerjobb kan være vanskelig å finne under normale omstendigheter, men denne sommeren har det for mange unge blitt nærmest umulig. Studenter er blant dem som rammes hardt, og fredag legger regjeringen frem en ny tiltakspakke for høyere utdanning.

22 år gamle Mathias Fossum fra Bærum går andreåret på bachelor i informatikk ved NTNU i Trondheim. Han hadde skaffet i sommerjobb i en bedrift, men nå er det uavklart hva som skjer.

– Kundeprosjektet jeg skulle jobbe med er satt på vent, og nå jobbes det med at jeg skal få jobbe med et internt prosjekt. Det er usikkert hvorvidt det blir noe av, og det begynner å nærme seg sommeren. Derfor har jeg begynt å søke på andre jobber, sier Fossum.

– Ikke lett

Fossum forteller at flere IT-bedrifter har avlyst sine sommerjobbprogram. Heldigvis har enkelte andre bedrifter, som ikke skulle ha sommerjobber i utgangspunktet, valgt å åpne for studenter som har mistet sommerjobb.

– Blant annet teknologiselskapet Blank, hvor jeg har levert teknisk oppgave og venter på svar. Det er ikke lett å skaffe seg sommerjobb nå. Et alternativ er å søke på en jobb som ikke er faglig relevant, men heller ikke da er det så lett å finne noe, sier Fossum.

I hans klasse ordnet de fleste sommerjobb i oktober og november i fjor. Nå beskriver han et låst jobbmarked, hvor det er ekstra vanskelig å finne noe innenfor sin utdannelse.

– Det beste er selvfølgelig å jobbe med noe som er faglig relevant. Konsekvensene av at man ikke får den planlagte sommerjobben er at man taper utvikling av faglig kompetanse og mister muligheten til relasjonsbygging, sier Fossum.

Etterlyser plan

De dårlige jobbutsiktene gjør Norsk studentorganisasjon (NSO) bekymret for at studenter går en økonomisk vanskelig sommer i møte.

– Vi forventer en tiltakspakke som reelt vil hjelpe studentene gjennom sommeren og høsten. Målet må være at ingen studenter skal være avhengig av å motta hjelp hjemmefra eller ta opp forbrukslån for å klare seg, sier NSO-leder Marte Øien.

Som følge av koronakrisen vedtok Stortinget en studentpakke som ga studenter som kunne dokumentere inntektsbortfall en mulighet til å søke om 26 000 kroner. Disse pengene ble utbetalt som lån, der 8000 kroner kunne bli omgjort til stipend.

– Ordningen skulle bistå studenter i den vanskelige situasjonen frem til sommeren. Nå er sommeren snart her, og NSO etterlyser en plan for inntektssikring for studentene i de påfølgende månedene, sier Øien.

– Grunnleggende urettferdig

Regjeringen legger frem en ny tiltakspakke for høyere utdanning fredag. NSO ber om at regjeringen og Stortinget i den nye tiltakspakken sikrer studenter økonomisk bistand og sikkerhet gjennom sommeren og høsten.

– NSO mener studiestøtten er for lav, og norske studenter må jobbe ved siden av studiene for å dekke sine utgifter. Mange studenter er avhengig av å arbeide i løpet av sommeren og/eller ha deltidsjobb ved siden av studiene for å dekke sine utgifter. Det vil være vanskelig for studentene når dette inntektsgivende arbeidet ikke er tilgjengelig i sommer og trolig langt utover høsten, sier Høie.

Kravet fra NSO er at alle studenter må få sikret sin økonomiske situasjon ved at alle tilbys dagpenger, eller stipend for å avlaste NAV, for perioden juli til september.

– Ordningen kan i hovedsak være som den forrige tiltakspakken, men ingenting skal være som lån. Vi mener det er grunnleggende urettferdig at alle arbeidstakere som ikke studerer får støtte som ikke er lån, mens arbeidstakere som studerer i hovedsak får støtten som lån, sier Høie, og fortsetter:

– Siden den forrige tiltakspakken for studenter ble vedtatt, har en ny ordning ført til forskjellsbehandling av arbeidstakere som studerer ved at de som ikke mottar støtte fra Lånekassen kan motta dagpenger. Dette er om lag en tredjedel av studentene.

NSOs krav og innspill til regjeringen NSOs primære krav til ny tiltakspakke gjelder økonomiske ordninger for norske studenter som har inntektsbortfall eller mistet sommerjobben sin. Under er NSOs andre innspill til tiltakspakken. Åpning av studiesteder vil skje delvis og på nye måter, og av tiltak som er nevnt er blant annet mer digital undervisning og kveldsundervisning. Ordningene for å løse de nye utfordringene til utdanningsinstitusjonene vil medføre økte kostnader. NSO forventer at myndighetene dekker disse økte kostnadene slik at det ikke vil gå ut over kvaliteten på utdanningen som gis til studenter.





I en økonomisk vanskelig periode er det viktig for Norge å få hjulene i gang gjennom satsing på bygg og andre investeringer. Derfor mener NSO at regjeringen og Stortinget må sette i gang rehabilitering/oppgradering på etterslepet som er for studentboliger og høyere utdanningsinstitusjoner.





Det bør gis tilskudd til studentsamskipnadene for rehabilitering/oppgradering av studentboliger. Det bør bevilges midler til byggeprosjekter hvor det er mulig å framskynde prosjekteringsfasen og/eller byggestart. Det bør gis tilskudd til oppgradering/rehabilitering av universitets- og høyskolebygg.





Norges studentsamskipnader har, på lik linje med alle andre, måtte stenge av blant annet treningssenter og kantiner. I tillegg opplever de store samskipnadene inntektsbortfall på grunn av oppsigelser av leiekontrakter i studentboligene. Studentsamskipnadenes primære helsetilbud er i stor grad finansiert med inntjening fra andre tjenester og velferdstilbud. For å kunne opprettholde de viktige helsetilbudene er det behov for å dekke inn for tapte inntekter. NSO mener det bør gis en tilleggsbevilgning til samskipnadene i Norge, som fordeles på tilsvarende måte som ordinært tilskudd.

– Gode bidrag

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er lei seg for at flere studenter er permitterte eller har mistet deltidsjobben. Han skjønner godt at NSO ønsker mer til studentene.

– Nettopp derfor har vi innført en del krisetiltak for studenter også. De som har opplevd inntektsbortfall på grunn av koronakrisen kan få et tilleggslån i Lånekassen hvor 8000 kroner omgjøres til stipend, og de fikk hele semesterutbetalingen sin i april - som for en heltidsstudent utgjorde rundt 27 000 kroner, sier Asheim.

Han viser til at regjeringen også har fått på plass en lønnskompensasjonsordning som også studenter kan benytte seg av.

– For de som studerer og ikke får lån og stipend i Lånekassen, er det nå mulig å også kombinere dagpenger med utdanning. Summen av dette er et godt bidrag for å få betalt faste utgifter i tiden fremover, sier Asheim.

– Tenk utenfor boksen

På spørsmål om det er aktuelt å tilby alle studenter dagpenger eller stipend fra juli til september, svarer statsråden at han håper studentene ikke gir opp sommerjobben.

– Etter at vi innførte 11 måneders studiestøtte, får studentene også penger for juni, og den store utbetalingen kommer som vanlig i midten av august. Så vet jeg at også en del sommerjobber dessverre har blitt borte. Men jeg vil håper at studentene ikke gir helt opp muligheten til å tjene litt ekstra i sommer, sier Asheim, og fortsetter:

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Det er fortsatt en stund til juli, og jeg håper studentene som ønsker en jobb i sommer kaster seg rundt og søker seg til andre jobber, også kanskje i andre sektorer enn de egentlig hadde tenkt.

Asheim sier regjeringens mål er å komme raskest mulig tilbake til normalen, og at flere jobber vil komme tilbake når man nå lemper på smitteverntiltakene.

– Vi følger situasjonen nøye og har god dialog med studentene gjennom Norsk studentorganisasjon.

– Hva er din oppfordring til studenter som nå står i en vanskelig situasjon?

– Jeg vil oppfordre studentene til å tenke litt utenfor boksen. Finnes det muligheter for en biinntekt innenfor andre bransjer enn den du hadde jobb i? For mens mange bransjer sliter, er det også bransjer som har fått det enda travlere, sier Asheim.