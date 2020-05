SAS-sjefen varsler store endringer i selskapet

SAS har presentert blodrøde tall for andre kvartal. SAS-sjef Rickard Gustafson tror det vil ta lang tid før etterspørselen er tilbake på gamle nivåer.

Torsdag offentliggjorde SAS et resultat før skatt i andre kvartal på minus 3,7 milliarder svenske kroner. Det er 2,5 milliarder svakere enn i samme periode i fjor.

SAS har avvikende regnskapsår som begynner i november, og derfor er tallene som ble lagt fram fra SAS’ andre kvartal fra perioden februar-april.

– SAS har permittert flesteparten av de ansatte, og de må kanskje si opp opptil 50 prosent av sine ansatte. De har behov for kapital. Selskapet er i gang med å forhandle med myndigheter og aksjonærer om å få mer kapital inn i selskapet, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til TV 2.

Drivstoffsmell

Omsetningen i andre kvartal for SAS ble knapt 5,3 milliarder kroner. I samme periode i fjor var omsetningen nesten 9,9 milliarder kroner.

– Selv om de har alle ansatte ute i permisjon og 95 prosent av flyene stående på bakken, løper kostnadene til SAS på rundt 500-700 millioner kroner i måneden. Det er vedlikehold av fly, systemer for booking, leasingkostnader, og så videre, sier Elnæs.

Flyanalytikeren forklarer at SAS også har gått på en drivstoffsmell, etter at de sikret seg fastpris.

– Oljeprisen har gått ned, slik at de har gått på en smell på rundt 1,5 milliarder kroner. Norwegian har gått på en tilsvarende smell på rundt 1,2 milliarder kroner. Det er mange kostnader som slår inn selv om flyene står stille, konstaterer Elnæs.

5000 ansatte kan miste jobben

Torsdag snakket SAS' konsernsjef Rickard Gustafson med pressen gjennom telefonkonferanse. Han redegjorde for den vanskelige situasjonen selskapet befinner seg i, men var likevel fornøyd med hvor tidlig de hadde tatt grep og hvordan de hadde håndtert situasjonen.

– Det er ikke mulig å spå nøyaktig hvordan etterspørselen etter flyreiser vil utvikle seg framover, men det vil ta lang tid. Først i 2022 ser vi for oss at etterspørselen er tilbake på samme nivå som før krisen, sier Gustafson.

Konsernsjefen varslet at SAS må gjennom store endringer for å være levedyktige i tiden fremover, og la frem en liste med tiltak SAS skal gjennomføre:

Redusere antall ansatte med opptil 5000 fulltidsstillinger

Omorganisering av administrasjonen

Forsinket levering fra Airbus og leasingselskap

Raskere utskiftning av eldre fly

Bedre produktivitet i alle deler av selskapet, med ytterligere digitalisering og bedre planlegging

Mer outsourcing

Forhandle bedre avtaler med leverandører

– Situasjonen krever at vi gjør alle tiltak vi kan for å redusere kostnader og øke inntjeningen, slik at vi kan komme ut av krisen som en bærekraftig, lønnsom og viktig del av skandinavisk infrastruktur. Dessverre har vi blitt nødt til å begynne prosessen med å redusere vår framtidige arbeidsstyrke med opptil 5000 fulltidsstillinger, sier Gustafson.

Snakker med staten

SAS er nå i samtaler med den norske staten om støtte i form av en kredittfasilitet, et tilsagn om lån.

– Vi er i en aktiv diskusjon med den norske staten og forsøker å finne løsninger på hvordan vi skal kunne få tilgang til en slik fasilitet på en måte som fungerer for SAS. Jeg har stor tro på at vi kommer å finne en løsning, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til TT.

(©NTB / TV 2)