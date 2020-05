Her er regjeringens nye asyl-grep: Vil ha beredskapshjemmel ved ny asyl-bølge

Det forteller justisministeren til TV 2.

Hjemmelen innebærer at utlendinger som ikke er flyktninger etter Flyktningkonvensjonen, ikke skal få flyktningstatus i Norge.

– Dette vil få en konsekvens når man kommer til Norge. Vi lever i en urolig verden, sier Mæland.

I praksis betyr endringen at det vil ta lengre tid å få permanent oppholdstillatelse, og dermed en utvidet adgang til å vurdere opphør av subsidiær beskyttelse og tilbakekall av oppholdstillatelse. Forslaget innebærer også at personene som omfattes ikke vil ha rett til familieinnvandring før etter to års botid i Norge.

– Som følge av den generelt usikre situasjonen i verden, er det en risiko for økt tilstrømming av migranter og asylsøkere. Det er derfor viktig at en beredskapsbestemmelse kommer på plass raskt, sier Mæland.

Regjeringen vil dermed ved en ny asylbølge skille mellom konvensjonsflyktninger, som er individuelt forfulgt, og dem som på grunn av krig og konflikt behøver subsidiær beskyttelse.

– I en situasjon hvor vi ser at ankomsttallene øker raskt, på en måte som kan gi store samfunnsutfordringer, så er det grunn til å gjeninnføre skillet mellom de som har krav på flyktningstatus etter flyktningkonvensjonen og de som har krav på vern av andre grunner, sier justisministeren. Bestemmelsen vil kunne få anvendelse også før slike utfordringer materialiserer seg, sier justisministeren.

Signaleffekt

Hun mener hjemmelen vil være en signaleffekt.

– Det er et viktig signal til mennesker som begir seg ut på farlige fluktruter og som er i hendene på kriminelle. Vi vet at kriminelle følger godt med og tar signaler, sier justisministeren.

Hjemmelen er en del av regjeringsplattformen som ble utarbeidet av Frp, Venstre, KrF og Høyre.

2015: Mæland vil unngå at man havner i en lik situasjon som da det kom rekordmange asylsøkere til Norge. Foto: Magnus Kaslegard/ TV 2

Varighet i seks måneder

Departementet foreslår at beslutningen kan gjelde for inntil seks måneder, med mulighet for fornyelse.

Hjemmelen skal kunne iverksettes i en situasjon med en betydelig økning i ankomsttallene for asylsøkere.

Det er ikke satt en konkret tall på hva det innebærer.

– Vi husker situasjonen i 2015 hvor vi hadde enorme ankomster og da hadde vi hatt behov for en slik hjemmel. Dette er en hjemmel som vil ha virkning i seks måneder av gangen, sier Mæland.