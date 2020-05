Liverpool får Werner-advarsel

Det så nærmest uunngåelig ut at Liverpool skulle ende opp med å signere RB Leipzigs-spiss Timo Werner til sommeren med et utkjøpsklausul på snaut 600 millioner kroner.

Liverpool-manager Jürgen Klopp skal allerede ha hatt et videomøte med Werner ved påsketider.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener det er vanskelig å finne en bedre spiller til en slik pris, men ifølge David Maddock i Daily Mirror nekter Liverpool å betale mer enn 360 millioner kroner for målmaskinen.

Bild melder at Werners utkjøpsklausul må aktiveres innen 15. juni, men at koronasituasjonen gjør at Liverpools eiere, Fenway Sports Group, skal være motvillige til å betale utkjøpsklausulen.

Pandemien gjør at Liverpool kommer til å miste 1,2 milliarder kroner i inntekter over de neste tolv månedene, skriver Daily Mirror.

Leipzig-direktør med advarsel

Nå kommer RB Leipig med en advarsel til Liverpool for deres håp om å få tak i den tyske landslagsspissen på billigsalg når overgangsvinduet åpner.

– Han kommer ikke til å bli noe billigere. Vi kommer ikke til å selge spillere for lavere enn verdien når det er mer enn ett år igjen av kontrakten, sier adminstrerende direktør Oliver Mintzlaff til Bild.

Werners kontrakt utløper sommeren 2023. Neste sommer skal det være en utkjøpsklausul på om lag 430 millioner kroner i Werners kontrakt.

– Vi spør oss alltid om det er mulig å erstatte spilleren hvis vi selger for mindre enn markedsverdien. Vi har kontroll på situasjonen, og jeg forholder meg rolig, sier Leipzig-direktør Mintzlaff.

– Grubler sammen med kona

Til tross for advarselen fra Leipzig, skal den tyske toppklubben ha et godt forhold til Liverpool. Merseyside-klubben har tidligere kjøpt Naby Keïta fra Leipzig. Det ble en overgangssaga, før det endte med at Liverpool fikk kjøpte midtbanespilleren, men overgangen ble først fullført ett år senere.

24 år gamle Werner har flere ganger flørtet med Liverpool og utelukket en overgang til Bayern München.

– Han er i godt humør, føler seg bra og er i god trening. Jeg føler ikke at han bærer preg av spekulasjonene, men han er en ung fyr som helt sikkert sitter hjemme med kona og grubler på om han skal bli eller dra videre, sier Leipzig-trener Julian Nagelsmann.

Timo Werner har spilt i Leipzig siden han kom fra Stuttgart i 2016.

Werner står med 24 mål i Bundesliga denne sesongen. Det er kun Bayern Münchens Robert Lewadowski med 27 fulltreffere som har flere.