Etter flere år med modelltørke og fallende salg, lå 2020 an til å bli det store vendepunktet for Ford her hjemme.

I år skulle de nemlig etter planen lansere den elektriske SUV-en Mustang Mach-E. Med klasseledende rekkevidde, 4x4 og god plass lå den an til å bli en storselger i det norske markedet.

Men denne uken kom det dårlige nyheter. Den nye elbil-Forden er utsatt, den offisielle forklaringen er at det skyldes korona-situasjonen. Og dermed blir det ikke noen lansering i Norge før i 2021.

Det betyr at en annen modell blir ekstra viktig for Ford i år, nemlig nye Kuga. Familie-SUVen kom i helt ny utgave i vår. Og i det norske markedet er det spesielt viktig at den nå kommer som ladbar hybrid.

Kjedelig nyhet: Les mer om utsettelsen her

Her er elektriske Mustang Mach-E på førvisning i Oslo. Nå er det kjent at lanseringen er utsatt til neste år. Foto: Scanpix

Kjøre elektrisk i hverdagen

Med elektrisk rekkevidde på 56 kilometer og startpris på 439.000 kroner, er dette en attraktiv modell. Så forteller også Ford om veldig bra respons:

– Nye Kuga har fått en svært god mottakelse, både av norske kunder og biljournalister som har prøvekjørt den. Den har meget konkurransedyktige priser for en SUV som både er lekker å se på, har lang elektrisk rekkevidde, opptil 554 liter bagasjeplass og er spekket med fleksible løsninger og nye førerassistanseteknologier. Rekkevidden på strøm betyr at de aller fleste kan kjøre elektrisk og dermed med nullutslipp i hverdagen. Dette ser det ut som veldig mange allerede har fått med seg, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

10 minutter med lading – så kan den kjøre i 12 mil

Dette er tredje generasjon Kuga, for første gang kommer den også i ladbar utgave.

Kommer med diger SUV

Hun understreker at ladbare Kuga vil være den viktigste personbilen for Ford både i Norge - så vel som i resten av Europa - i 2020.

– Den sammen med nyttekjøretøy som også er svært viktig for Ford. I Norge har vi klare ambisjoner om at Ranger skal bli Norges mest solgte pickup – som den har vært i Europa de fem siste årene, sier Sønsteby.

Men det er ikke bare Kuga som er ladbar hybrid-SUV hos Ford om dagen. De kommer også med digre Explorer, som blant annet er USAs mest solgte SUV.

LES MER: Denne finnes det bare én av i Norge

Elektrisk rekkevidde på 56 kilometer gjør at Kuga er helt uten avgift i det norske markedet, det gir også en gunstig pris.

I begynnelsen av 2021

– Nye Explorer vil bli lansert i Norge i løpet av juni/juli – da forventer vi å ha den tilgjengelig hos alle forhandlere. De gleder seg voldsomt til dette, da interessen rundt denne bilen er svært stor blant mange nordmenn. Covid-19 har dessverre medført noen distribusjonsutfordringer for Explorer – men nå begynner bilene endelig å komme, forteller Sønsteby.

– Hva med Mustang Mach-E, vet dere når de første eksemplarene kommer til landet?

– Vi forventer å starte kundeleveransene i Norge i begynnelsen av 2021, avslutter Anne Sønsteby.

Den første testen: Les mer om ladbare Kuga her

Se video av nye Ford Kuga under: