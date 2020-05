Amerikanske medier: Brudd for stjerneparet

Amerikanske medier hevder at forholdet er over mellom Scott Disick og Sofia Richie.

Det tre år lange forholdet mellom Scott Disick (37) og Sofia Richie (21) skal være over, ifølge en kilde til det amerikanske nettstedet Page Six.

En kilde bekrefter separasjonen og oppgir blant annet Disicks rotete fortid som en av grunnene.

– Scott har gått tilbake til sine gamle vaner, og Sofia har fått nok, sier kilden.

De gamle vanene kilden sikter til er blant annet Disicks tidligere alkoholmisbruk, harde festing og utroskapsrykter.

Paret begynte å date i 2017, men de gjorde det slutt i 2018 etter at Disick angivelig skal ha vært utro mot henne. Senere fant de likevel tilbake igjen.

I sitt tidligere forhold med realitystjerne-søsteren Kourtney Kardashian (41) skal han også ha vært utro, noe som skal ha vært blant årsakene til at det ble slutt den gang.

De amerikanske kjendismagasinene US Weekly og E News har også snakket med kilder som sier at forholdet til Disick og Richie er over.

Vanskelig vennskap

Disick feiret nylig sin 37-årsdag i Lake Powell i Utah, med eks-kona Kourtney og deres tre barn, Mason (10), Penelope (7) og Reign (5).

Richie var derimot ikke til stede.

Selv om Richie skal ha ønsket å ha et godt forhold til Kardashian-familien og prøvd å støtte alle prosjekter de har vært involvert i, skal Disicks gode vennskap med ekskona ha vært tungt for henne.

– Kourtney gjorde det ikke lett for henne og man takler ikke den slags behandling over en lengre periode, sier kilden til Page Six.

Verken Disick eller Richie har kommentert bruddryktene.

Sjekket inn på rehabilitering

For mindre enn en uke siden skrev Us Weekly at realitystjernen og modellen hadde tatt en «pause», etter hans siste opphold på et rehabiliteringssenter i Colorado.

«Scott har det ok nå, og han prøver å bli bedre og fokusere på arbeid, men han trenger å finne seg selv,» sa en kilde til bladet den gangen.

Disick hadde søkt behandling for «tidligere traumer», inkludert foreldrenes dødsfall, men han sjekket ut av rehabiliteringssenteret timer etter at bilder av ham i lokalene lekket på nettet.

En kilde uttalte den gang til US Weekly at Richie «merket en endring» i kjæresten før rehab-oppholdet, så han skal ha «tatt beslutningen om å få hjelp for seg selv og henne, og deres forhold».

Var opptatt av familien

«Flip It Like Disick»-stjernen og Richie skal ha hatt et sterkt forhold i slutten av 2019. Den gang skal de ha uttalt at de var svært opptatt av hverandre men ikke hadde noen planer om å skynde seg med giftemål.

Disick skal den gang ha prioritert å få et sterkere bånd til kjærestens familie, spesielt Richies far, Lionel Richie.

Richie og Disick bodde sammen i Calabasas i California. Modellen debuterte også til slutt i sesong 17 av Kardashian-klanens verdenskjente realityprogram «Keeping Up With The Kardashians».

Da ble hun med på en tur til Finland sammen med Disick og eksens familie.