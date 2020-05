Kommer med moro-bil – men i Norge får vi ikke kjøpe den

Sommeren er rett rundt hjørnet. Og hva er vel bedre enn å nyte denne årstiden i enn en cabriolet?

For mange er dette den ultimate sommerbilen. Men likevel har både salget og utvalget av cabrioleter falt kraftig de siste årene.

Volkswagen er ett av merkene som har lange og stolte cabriolet-tradisjoner, der særlig to modeller har stått fram.

Først den klassiske Bobla, deretter Golf. De to har gitt mye cabriolet-moro i flere tiår.

Men også VW har fått merke at cabriolet-salget er ikke hva det en gang var. Som et resultat av det la de faktisk ned produksjonen av Golf cabriolet i 2016.

Dårlig nyhet for Norge

Men nå kommer de med en ny modell, der de også tenker nytt. Volkswagen har nemlig laget cabrioletutgave av sin kompakte crossover T-Roc. Her snakker vi bil som blir temmelig unik. Kombinasjonen crossover/SUV og cabriolet er ikke ny, men i denne klassen vil ikke T-Roc ha noen konkurrenter her i Europa.

Den dårlige nyheten er imidlertid at modellen ikke kommer til Norge. Vi i Broom har vært i kontakt med den norske importøren som bekrefter dette. Årsaken er begrenset etterspørsel etter biler som dette her til lands. Derfor finner de det ikke interessant å ta den inn.

Dermed må du enten spesialbestille, eller hente inn et "brukt" eksemplar, hvis du skal bli eier av en virkelig særpreget sommerbil.

Høyreist cabriolet er ikke akkurat hverdagskost – men VW har åpenbart tro på at det er et marked for denne kombinasjonen.

To motorer

Volkswagen har ikke uventet gått for stofftak på T-Roc cabriolet. Det kjøres opp og ned på ni sekunder, og operasjonen kan også utføres i hastighet opp til 30 km/t. Ikke dumt når du blir overrasket av en regnskur ute på veien!

Ved lansering tilbyr Volkswagen to motoralternativer: 115 og 150 hestekrefter. Begge går på bensin. Slik trenden i markedet er nå, vil det neppe komme dieselmotorer. Noen elektrisk variant kan vi nok ikke vente oss, en slik bil vil eventuelt tilhøre ID.-familien fra VW.

Slik ser det ut innvendig, ingen overraskelser her.

Mange nye kunder

Selv om bilen altså er ganske spesiell, er det kanskje ikke så rart at VW prøver dette grepet. Salget av kompakte crossovere øker sterkt over hele verden. T-Roc har så langt vært en stor suksess, og VW har også fulgt opp med den litt mindre og mer sporty T-Cross.

Stadig flere kjøper høyreiste biler og mange kunder ønsker seg også en mindre og mer kompakt bil enn de har hatt tidligere, uten å måtte gå på bekostning av kjøreegenskaper og utstyr. Crossoverne henter mange yngre kunder, men også godt voksne som ikke lenger trenger veldig mye plass.

Velkjent bagasjeromsløsning på kompakte cabrioleter. Her får du nok ikke med allverdens av bagasje.

Range Rover forsvant

I år venter Volkswagen at SUV-er og crossovere skal stå for over 40 prosent at det totale salget deres. Og de håper naturligvis at T-Roc cabriolet skal være en bidragsyter til at de klarer det, selv om det ikke blir noen særlig drahjelp fra det norske markedet her.

PS: Den dyrere og mer eksklusive Range Rover Evoque kom som cabriolet i sin første generasjon. Men den utgaven ble faset ut da det kom en helt ny Evoque i 2018.

