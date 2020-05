Underskudd for Norwegian på 3,3 milliarder kroner

Luftfarten er hardt rammet som følge av koronasituasjonen. Torsdag la Norwegian frem sin første kvartalsrapport. Der kommer det frem at flyselskapet går på en kjempesmell med et underskudd på 3,3 milliarder kroner.

Siden mars har luftfarten opplevd en kollaps i økonomien på bakgrunn av reiserestriksjonene som har blitt innført. Det har også satt spor hos Norwegian.

Likevel kom ikke resultatet som noe sjokk.

– Som forventet og signalisert til markedet ved flere anledninger, er tallene for første kvartal kraftig påvirket av COVID-19-krisen, sier konsersjef Jacob Schram i en pressemelding.

Han påpeker at de neste månedene blir krevende for Norwegian og luftfarten, men at målet deres er å sørge for at selskapet opprettholder en sterk posisjon i flybransjen, også fremover.

– Det vil bidra til en bærekraftig drift og en struktur som vil komme både aksjonærer, kunder og kolleger til gode, sier han.

Han sier selskapet vil stå klare når verden returnerer til normalen, med et enda bedre servicetilbud til kundene sine.

Omsetningen i årets første kvartal ble vel 6,5 milliarder kroner. I samme periode i fjor var omsetningen rett under åtte milliarder kroner.

Denne våren har selskapet jobbet med å lande en finansiell redningsplan for å sikre økonomien og deres tilgang til den norske stats lånegaranti. Tidlig i mai oppfylte selskapet vilkårene for krisepakken.