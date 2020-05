Beskylder Ropstad for løgn om downs syndrom i Danmark

Tirsdag denne uken vedtok Stortinget historiske endringer i bioteknologiloven. Det betyr at eggdonasjon til par, assistert befruktning for enslige, lagring av egg for alle som vil og tidlig fosterdiagnostikk for alle gravide kvinner nå blir en realitet.

Kristelig Folkeparti (Krf) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som har kjempet mot endringene, tapte på alle punkter. Ropstad og KrF har argumentert sterkt for at endringer i denne loven kan føre til et uønsket sorteringssamfunn, og de sto på til siste slutt for å vinne fram.

Reagerer på utsagn

Nå reagerer klinikksjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim, Kjell Åsmund Salvesen, på ett av utsagnene Ropstad og Krf har brukt som argument.

Ropstad har tidligere uttalt seg om at konsekvensen av at Danmark innførte tidlig ultralyd i 2004 har ført til en kraftig reduksjon av antall barn født med downs syndrom.

- Konsekvensene av dette har vi sett i Danmark og på Island der det knapt blir født barn med downs syndrom, har Ropstad tidligere uttalt om tidlig ultralyd.

Det sier Salvesen er feil.

– Han sier det knapt fødes barn med downs syndrom i Danmark, og dette er ikke sant. Hva som stemmer kan man sjekke på Faktisk.no, og se at det fødes like mange nå som for 15 år siden, sier han til TV 2.

Artikkelen han henviser til refererer til at antall barn født med downs syndrom ble omtrent halvert i etterkant av lovendringen i 2004.

– Etter 2004 ble antall barn født med Downs syndrom cirka halvert, og siden har det ligget stabilt på dette nivået, fortalte professor ved Senter for fostermedisin ved Aarhus universitetssykehus, Ida Vogel, til Faktisk.no.

De siste 15 årene har det vært født rundt 30 barn med downs syndrom i året i Danmark. I en periode har det også vært en oppgang.

Forsvarer argumentasjonen

- Er ikke dette litt villedende?

- Jo, men likevel er vi redd for at om samfunnet nå ikke stiller opp, så kan de som skjedde i Danmark skje, altså at man ser en veldig sterk reduksjon i antall fødsler med downs. Det er en realitet, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i Krf, Geir Jørgen Bekkevold, til TV 2.

- Vi har sett på tallene, og mener at vi med rette kan hevde at det var en dramatisk nedgang, sier han videre.

Salvesen ved St. Olavs hospital sier det er mulig at man ser en nedgang i antall barn født med downs syndrom de neste årene.

- Men det vil ikke, som det er blitt uttalt, gå mot null, sier han til TV 2.