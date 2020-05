Vil signere presidentordre om sosiale medier

Beskjeden fra Det hvite hus kommer i etterkant av at Twitter for første gang satte en faktamerking på to av Trumps meldinger.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters uttalte en talsperson for Det hvite hus at president Donald Trump vil signere en presidentordre som omhandler sosiale medier-selskaper torsdag.

Talsperson Kayleigh McEnany ga beskjed om dette til reportere som var om bord på Air Force One onsdag. Det er ikke kjent hva innholdet i loven vil være.

Trump har reagert kraftig i etterkant av at Twitter ga to av hans meldinger en fakta-merking tidligere denne uken. Meldingene som Twitter markerte på omhandlet et stemmegivningssystem over post som flere stater i USA vil ta i bruk på grunn av viruskrisen.

Trump hevdet blant annet at stemmesedler ville bli stjålet, trykket opp og fusk ved valget på grunn av det nye systemet.

Det fikk Trump til å se rødt, noe han også gav utrykk for på det samme sosiale mediet. Han truer nemlig med å stenge ned sosiale medier.

– Republikanere føler at sosiale medier totalt utestenger konservative stemmer. Vi vil regulere dette strengt eller stenge dem helt ned for å hindre at så skjer, tvitret Trump onsdag.

Trump har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og bruker det aktivt som en kanal for direkte å spre sine ytringer. Han har postet over 52.000 innlegg på kontoen sin @realDonaldTrump.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.