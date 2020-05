Fem luksusbiler stanset av politiet

Onsdag kveld fikk politiet flere meldinger på at fem Porscher som kjørte aggresivt på riksvei 7.

UP stanset bilene ved Steinsletta i Hønefoss.

To av førerne mistet førerkortet for ulovlige forbikjøringer. Tre av førerne fikk forelegg for hastighet, der ett av de endte mer førerkortbeslag.

Føreren skal ha kjørt i 109 kilometer i timen i 70-sonen, ifølge politiet.

Litt senere stanset politiet en motorsyklist ved samme sted, som ble målt til hele 148 kilometer i timen.

Mannen er i 20-årene og fikk førerkortet beslaglagt. I tillegg er mannen anmeldt, opplyser politiet.