Utsetter historisk oppskytning

SISTE: SpaceX-oppskytningen utsettes.

Elon Musks SpaceX er det første private selskapet som skal sende astronauter ut i rommet. Tidligere er det bare Russland, USA og Kina som har gjort dette.

Ustabilt vær truet med å utsette oppskytningen av selskapets første bemannede romferd, men det har sett ut til at det skulle gå etter planen.

Klokken 22.32 norsk tid var det planlagte tidspunktet for oppskytningen.

Men cirka et kvarter før det planlagte tidspunktet for oppskytningen, opplyses det at den historiske hendelsen er utsatt.

Årsaken er at været er for dårlig til å gjennomføre som planlagt.

– Sikkerheten er alltid det som kommer først når det gjelder oppskytninger, enten det er mennesker om bord eller ikke, sier Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

Det gjenstod 16 minutter og 53 sekunder da meldingen kom om at oppskytingen ble avlyst. Da hadde astronautene Bob Behnken og Doug Hurley ventet i romkapselen i nesten to timer.

På forhånd hadde flere samlet seg på stranden i nærheten av Kennedy Space Center for å få med seg oppskytningen med egne øyne, men dette blir altså ikke noe av onsdag.

Neste mulighet for SpaceX-oppskytning blir lørdag.