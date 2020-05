Olsen svarte kritikerne – scoret hat trick

Klæmint Olsen (29) viste seg for alvor fram da ÍF ble knust 5-0.

NSÍ - ÍF 5-0

Klæmint Olsen slo knallhardt tilbake mot sine kritikere, da han scoret hat trick og noterte seg for en målgivende i møte med ÍF onsdag.

29-åringen hadde nemlig vært målløs siden seriepremieren – og det til fantasy-spilleres store fortvilelse.

– Nå kan endelig alle Norges færøyske fantasy-spillere glede seg. For Klæmint Olsen har ikke vært den største poengplukkeren i de tre første rundene, men nå herjer han, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Til tross for at scoringene har uteblitt for Olsen, har han til stadighet kommet til store målsjanser.

Olsen var brennhet mot ÍF Foto: Bjarni Enghamar

Olsen er vanligvis helt i toppen når det kommer til antall målsjanser og avslutninger i løpet av en kamp. TV 2s fantasy-blogg har uttalt at 29-åringen hang i en tynn tråd om han snart ikke begynte å omsette sjansene sine til målpoeng.

Nå ser det brått litt annerledes ut.

En av dem som har hatt mange tøffe dueller med 29-åringen er Vikingur-spiller Petur Knudsen. Han kaller Olsen blant annet for en snikmorder.

– Jeg har kjent vaktmesteren i ti år, og jeg har lest mer om han de siste 14 dagene enn på de siste ti årene. Det er noe jeg vil spørre han om i løpet av kampen. Han har nesten scoret 200 mål i toppdivisjonen, så det er alltid tøft. Han er litt som en snikmorder. Plutselig ligger ballen i kassen, sa Gregersen.

NSÍ ligger på andreplass med tre poeng opp til serieleder B36 – ÍF befinner seg derimot på syvendeplass med sine tre poeng.