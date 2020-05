Borgermesteren raser: – Hvorfor er ikke mannen som tok livet av Georg Floyd i fengsel nå!?

Fire politibetjenter har fått sparken etter den rystende episoden tirsdag ettermiddag, der Georg Floyd (46) blir kvalt til døde på åpen gate i Minneapolis i USA.

Floyd ble lagt i bakken av en politibetjent, som plasserte kneet sitt på Floyds hals. I en over ti minutter lang video kan man høre at Floyd roper etter hjelp gjentatte ganger, og at han ikke får puste. Han ble kort tid etterpå erklært død.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Borgemester Jacob Frey skrev på Facebook tirsdag kveld at det å være svart i USA ikke skal være en dødsdom.

– Hvorfor er han ikke i fengsel?

I en pressekonferanse onsdag møtte han pressen og hadde klare beskjeder å komme med.

– Jeg har et fundamentalt spørsmål; Hvorfor er ikke mannen som tok livet av Georg Floyd i fengsel nå?, sier han og fortsetter:

– Hvis du eller jeg hadde gjort det, ville vi vært bak murene nå. Jeg har ikke et godt spørsmål på det spørsmålet.

Jeg ber derfor advokaten Hennepin fylke om å arrestere politibetjenten i denne saken.

– Georg Floyd og familien fortjener rettferdighet. Det svarte samfunnet, og byen vår fortjener rettferdighet, sier en klar og tydelig borgemester.

Protester

Tirsdag ettermiddag brøt det ut opptøyer i Minneapolis, i kjølvannet av en demonstrasjon som pågikk i gaten der Floyd ble drept.

Hundrevis av demonstranter samlet seg i byen for å protestere mot politivolden, hvorav noen av dem bar skilt med «Jeg får ikke puste», samtidig som de skal ha ropt «saksøk politiet!»

Demonstrantene kastet vann og melkeflasker mot politibetjentene utenfor byens politistasjon. Politiet svarte med å skyte med grønn tåregass og sjokkgranater mot demonstrantene.

Både FBI og lokale politimyndigheter skal etterforske den grove voldshendelsen.