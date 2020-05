Mener Stortingets tidsplan er urealistisk

Tirsdag vedtok Stortinget historiske endringer i bioteknologiloven. Det innebærer blant annet at NIPT-test vil tilbys alle gravide og tidlig ultralyd.

Stortinget foreslår å innføre lovendringene fra 1. januar, men det er ifølge seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø ved St. Olavs hospital helt urealistisk.

– Nå er det neste stikkordet kvalitet, sier han.

Seksjonsoverlegen sier at man har god erfaring med utdannede ultralydjordmødre som gjør ultralydundersøkelsen i andre trimester. Han mener det vil være naturlig at de nå også skal gjøre den første ultralydundersøkelsen.

– Men de vil trenge ekstra utdanning og i tillegg er det en internasjonal godkjenning for å gjøre første trimester ultralyd, og den bør også norske underøksere ha, sier han.

Han forteller at det vil ta tid å gjennomføre en slik opplæring.

– Vi tenker nok at et halvt år, som har vært nevnt i stortingsforslaget, er for knapp tid, og regner med at det kan ta ett år mer enn det, sier han.

To datoer

Mot regjeringens vilje vedtok opposisjonspartiene Ap, SV og Frp – og et par utbrytere fra Høyre og Venstre – tirsdag en rekke endringer i bioteknologiloven.

Men hvilket tempo regjeringen vil følge opp vedtakene i, kan bli et stridstema, skriver Aftenposten.

– Vi skal selvsagt følge opp det Stortinget har vedtatt, og nå skal vi sette oss inn i vedtakene før vi tar stilling til den videre prosessen, skriver Høie i en epost til Aftenposten.

Samtidig som flertallet endret bioteknologiloven, ble det vedtatt en fremdriftsplan. Høie gir ingen garantier om å følge denne.

– Det er for tidlig å si noe om når dette blir gjeldende norsk lov, og når tilbudene kan være på plass, sier Høie.

Høie påpeker at departementet blant annet må bruke mer tid på forslag som ikke er utredet før de ble vedtatt. I tillegg må regjeringen vurdere de økonomiske konsekvensene av flere av vedtakene.

To datoer er satt: 1. juli 2020 og 1. januar 2021. Endringer som vil få større konsekvenser for statsbudsjettet utsettes, og skal ifølge Ap, Frp og SV «tre i kraft når kongen bestemmer, likevel senest 1. januar 2021.»

Dette gjelder blant annet offentlig tilbud om tidlig ultralyd og offentlig tilbud om NIPT-test.

Urealistisk

Seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø understreker viktigheten av at kvalitet ligger til grunn.

– Det vil være veldig uheldig å starte opp med dette tilbudet før kvaliteten er god. Med dårlig kvalitet kan det bli dårlig rykte og lett å kritisere for motstanderne av dette. Så god kvalitet, utdanning, kvalitetssikring, offentlig tilbud med offentlig godkjennelse av både undersøkere og ultralyd og NIPT-testen, det er de sentrale stikkordene nå, sier han.

– Så du tenker at det er for tidlig og urealistisk med en innføring av dette 1. januar?

– Ja, det tror jeg. Vi har ikke sjanse til å få nok undersøkere og god nok kvalitet på undersøkerne på så kort tid.

Trygghet

Eggebø sier at han er glad for vedtaket.

– Du har kjempet for disse lovendringene, hva betyr dette for foster og vordende mødre?

– Dette skal ikke være et fokus på de som har downs syndrom. Det er vårt ønske å oppdage mest mulig om svangerskap og kunne gi den informasjonen til kvinnene. Jeg tror det vil være en stor fordel og stor trygghet for de gravide å kunne få mest mulig informasjon så tidlig som mulig og kunne gjøre kvalifiserte valg, gjennomtenkte valg, beslutningen må ligge hos de gravide selv.