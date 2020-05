Først kjempetabbe av Jarstein – så slo Hertha tilbake

RB Leipzig – Herha Berlin (1-1) 2-2

Det så ut til å bli en tung aften for Rune Almenning Jarstein da Hertha Berlin gjestet RB Leipzig.

Etter 67 minutter fikk 35-åringen et skudd mot seg fra Leipzigs Patrik Schick. Skuddet kom rett på ham, men landslagskeeperen klarte på utrolig måte å slå ballen inn i eget nett etter å ha reddet skuddet først.

– Det er fryktelig synd, for han stod en god kamp utenom om tabben. Men de blir så synlig, så det var godt de fikk et straffespark og et poeng. Så vidt jeg vet har skjønt er det kamp om keeperplassen, så det er ikke det beste som kan skje. Det er lett å sympatisere med ham, for han stod 89 gode minutter, sier TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad.

Ti minutter før slutt fikk Hertha straffe – inbytter Krzysztof Piatek var sikker fra straffemerket og sørget for 2-2.

Nei nei. Nå fikk jeg vondt av Jarstein... — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) May 27, 2020

Leipzig ville med seier gå forbi Ering Braut Haalands Borussia Dortmund på tabellen med bedre målforskjell.

Men Hertha gjorde jobben vanskelig og frustrerte Leipzig over store perioder.

Lettere ble det heller ikke da Leipzigs Marcel Halstenberg ble sendt i dusjen med sitt andre gule kort etter 62 minutter.

Corner-scoringer

Det var gjestene fra Berlin som startet best. På en corner etter åtte minutter sendte Marko Grujic Hetha i ledelsen, da han umarkert på seks meter banket inn 1-0.

Vertene svarte med samme mynt, på en corner etter 24 minutter. Lukas Klostermann løp seg fri på første stolpe og stanget inn utligningen – utagbar for Rune Almenning Jarstein.

Per Ciljan Skjelbred har i likhet med Jarstein bidratt sterkt til den gode perioden. Midtbanespilleren spilte 77 minutter før han ble byttet ut.

– Det er imponerende av Hertha mot et råsterkt Leipzig-lag. Så det var en bra gjennomført kamp av alle, sier Wikestad.

Hertha Berlin ligger på en foreløpig tiendeplass i Bundesliga og møter Augsburg i neste kamp.