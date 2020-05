Tirsdag vedtok Stortinget flere betydelige endringer i bioteknologiloven. Blant endringene er at tidlig ultralyd og NIPT-test nå skal gjøres tilgjengelig for alle.

Dersom denne testen og tidlig ultralyd var tilgjengelig for et år siden hadde Marianne Rødseth Espelid sluppet unna en enorm påkjenning som hun gikk gjennom.

For da hun var gravid i uke 18, måtte hun føde et barn som ikke var levedyktig samtidig som hennes eget liv stod i fare.

Det skjedde etter at Rødseth Espelid ble alvorlig syk under svangerskapet.

– Jeg var hos legen og skulle få en utvidet sykemelding fordi jeg var veldig syk og dårlig. Da ble det oppdaget at jeg hadde svangerskapsforgiftning, sier hun til TV 2.

Hun ble sendt rett til Kvinneklinikken på Haukeland, hvor de etter flere undersøkelser fant ut at det ikke bare var Marianne som var syk, men også fosteret.

– Det førte til at jeg også ble alvorlig syk og hadde fått svangerskapsforgiftning, forteller hun.

Etter noen dager fant de ut at fosteret hadde Triploid syndrom, som ikke er forenelig med liv.

– Det er noen barn som har blitt født med dette syndromet, men de har stort sett levd i maks noen timer, sier Marianne.

Senabort

Dermed måtte de gå gjennom en nemd for å få lov til å ta en senabort, før Marianne ble innlagt på sykehus. Der måtte hun overvåkes kontinuerlig og testes hver time, fordi hun var så syk.

– Samme dag som jeg ble innlagt måtte de sette i gang fødselen raskere enn de hadde tenkt, fordi jeg ble dårligere og dårligere og risikerte å gå i kramper eller få slag som kan være noen av reaksjonene på å få svangerskapsforgiftning, sier hun.

Marianne måtte altså gå gjennom en fødsel, noe hun forteller ble en stor påkjenning.

– Det var tungt og trist og forferdelig å gå gjennom den fødselen som vi måtte gå gjennom. I tillegg ble jeg jo bare sykere og sykere for hver time som gikk. Det har også vært vanvittig tungt i ettertid, å være så nær å kunne dø, sier hun.

I tillegg forteller hun at det var forferdelig å miste barnet sitt så sent som i uke 18.

– Da har man begynt å forberede seg på at man skal bli mor. Man har begynt å se for seg ting og man har begynt å skape en relasjon til den voksende magen. Det har vært vondt, og jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne fått vite dette tidligere slik at jeg kunne tatt abort på et tidligere tidspunkt. Det ville vært mye mindre inngripende både fysisk og psykisk for meg, sier hun.

– Ensporet debatt

Marianne overlevde. Da Stortinget i går gjorde sine vedtak i forbindelse med bioteknologiloven, ble hun både lettet og glad.

– Hvis jeg hadde fått ta testen og tilbud om tidlig ultralyd kunne dette vært oppdaget før tolvte uke var gått, og det kunne vært en «normal» abort, sier hun.

NIPT er en test som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet. Dermed har et argument fra motstandere av lovforslaget, vært av vi ikke skal gå mot et sorteringssamfunn, der folk velger bort barn med Downs syndrom.

– Hvordan har du opplevd den kampen som KrF og andre har ført mot disse lovendringene?

– Jeg synes det har vært en ganske ensporet debatt, sier Marianne. Hun sier at dette ikke er en sak som handler om at man skal sortere vekk barn med Downs syndrom.

– Det som kanskje har vært mest frustrerende for meg, er at det har blitt en så ensporet debatt som får det til å virke som om vi som er for denne loven, er for å sortere ut mennesker med Downs syndrom. Det er ikke meninger jeg ønsker å bli ilagt, sier hun.

For ifølge Marianne handler vedtakene om noe helt annet enn det.

– Det handler om å ta vare på kvinnene våre, det handler om å gi rett til informasjon. Det er viktig for meg at man skal få mulighet til å få den informasjonen som er tilgjengelig, og den teknologien som gjør at man kan slippe å gå halvveis i svangerskapet til en standard ultralyd, før man er nødt til å avbryte hvis det blir nødvendig, sier hun.