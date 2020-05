Premier League-keeper vil ikke restarte sesongen

Brasilianeren sier i et skype-intervju at han ikke vil at sesongen skal startes igjen før alle spillerne er komfortable med det.

– Jeg tror ikke viruset forsvinner fra en dag til en annen. Vi håper det, men problemet vil være der frem til det kommer en vaksine. Så jeg er ikke for å starte igjen, fordi ikke alle spillerne er komfortable med å begynne å spille igjen nå, sier Gomes, som selv synes det er trygt å trene med de gjeldende helseprotokollene.

Veteranen er reservekeeper for nedrykkstruede Watford. Kapteinen Troy Deeney har ikke returnert til trening fordi han frykter for helsen til sønnen, som har pustevansker.

– Uheldig for små klubber

– Noen spillere trenger mer tid. Det kan være uheldig for små klubber, som ikke har så brede staller som United, Tottenham, City eller Liverpool. Ikke alle, som oss og den situasjonen vi er i, tåler å miste en spiller fordi han er redd for viruset.

– Jeg mener vi bare skal starte igjen når alle er trygge på det og vi har tid til å trene og tilpasse oss. Det vil være bra å vite at vi er trygge i denne nye hverdagen, sier 38-åringen.

I Chelsea har midtbanestjernen N'Golo Kanté holdt seg unna trening i frykt for viruset. Ifølge Daily Mail kan det være at 29-åringen ikke spiller i sesongavslutningen i det hele tatt.

Tidligere onsdag stemte Premier League-klubbene for at de nå kan begynne å trene med kontakt og taklinger. Målet er å starte opp med kamper tidligst 12. juni eller 19. juni. En avgjørelse her kan komme på et møte torsdag.

Internt i ligaen har de klubbene som er truet av nedrykk vært imot en restart, men det nødvendige flertallet har vært imot dem.

Ellers i Europa er de store ligaene på vei mot en restart for tomme tribuner. Tyskland er allerede godt i gang, mens Spania ønsker å starte om et par uker. Torsdag kan det også komme en avgjørelse om en startdato i juni for Serie A.