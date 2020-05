– Folk i Norge sier man ikke trenger å være en drittsekk for å vinne

Magnus Carlsen har latt seg inspirere av vinnerviljen til Michael Jordan etter å ha sett dokumentaren The Last Dance.

Dokumentarserien «The Last Dance», som omhandler NBA-stjernen Michael Jordan, er blitt umåtelig populær etter den ble sluppet i april. Sjakk-eneren Magnus Carlsen, som også er en stor basketballfan, forteller at han har latt seg inspirere av Jordan.

– Det er folk i Norge som sier at man ikke trenger å være en drittsekk for å vinne. Hver gang noen sier det fra nå av, så vil jeg si: «Se på Jordan», og jeg kommer til å bruke det som en unnskyldning for all tvilsom oppførsel, sier en spøkefull Carlsen i et stort intervju med CNN.

Den bejublede Netflix-dokumentaren har skapt overskrifter verden over, og man får et unikt innblikk i hvor langt Jordan var villig til å gå for å vinne.

– Jeg er absolutt en som er av den skolen. Det finnes ingen unnskyldninger. Man må alltid være best, ingenting annet er akseptabelt, sier sjakkstjernen.

Åpner opp om følelsesutbruddene

Den norske sjakkstjernen er heller ikke redd for å uttrykke følelsene sine. Senest i forrige uke ble nordmannen rimelig forbanna da han tapte mot kineseren Yu Yangyi. Han var heller ikke særlig fornøyd da han tapte mot 16-årige Alireza Firouzja i forrige måned.

– Det gjorde meg veldig forbanna, sier Carlsen til CNN om tapet mot stortalentet.

– Da jeg gjorde en bommert i det ene partiet, kom det flere ukvemsord fra munnen min. Jeg tror det er en bra ting, sier 29-åringen.

Carlsen mener også at det er en fin ting at sjakkspillere har frihet til å vise mer følelser under online-turneringer enn hva det ellers ville blitt gjort i en vanlig turnering.

– Det er ekte. Folk har disse øyeblikkelige reaksjonene, som man egentlig ikke kan ha når man sitter ved bordet. Det må være plass til at man kan være seg selv, og jeg er en person med et stort konkurranseinstinkt.



Nordmannen mener at han må få lov til å bli sint når han gjør unødvendige feil.

– Når jeg roter det til på måter jeg ikke burde, så irriterer det meg og det er ikke noe galt med å vise det. Det er bare en del av hvordan jeg er, sier Carlsen.

– Man kan like det eller ikke. Det er ekte og det er det viktigste. Folk har sagt at det er både en god og dårlig side ved meg. Mine følelser er på utsiden av kroppen. Det er ikke det man vanligvis forbinder med en sjakkspiller, men det er sånn jeg er, forteller nordmannen.

Jakter på millionpremier

1.5 millioner kroner er i potten i Magnus Carlsen Rapid Challenge, der vinneren stikker av med 455.000 kroner.

Det er den andre turneringen i Carlsens Chess Tour. 29-åringen fra Lommedalen vant den første turneringen, Invitational, og fikk med seg førstepremien på 734.000 kroner.

Magnus Carlsen Chess Tour går over fem turneringer og har en samlet premiepott på over 10 millioner kroner.

Invitational: Ferdigspilt. Vinner: Magnus Carlsen.

Rapid Challenge: 19. mai - 3. juni (pågår nå).

Online Chess Masters: 20. juni-5. juli.

Legends of Chess: 21. juli-5. august.

Tour Final: 9. august-20. august.

