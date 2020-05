Rotevatn ber om åpen lederkamp: Ingen av de andre vil si hva de egentlig vil

Sveinung Rotevatn vil at partiet skal stå samlet etter lederkampen, og sier hans bidrag er å si rett ut at han vil bli ny partileder. Men de tre andre Venstre-statsrådene, som er de heteste utfordrerne, holder kortene tett til brystet.

– Det er krevende når det har vært så mye anonyme kilder og spekulasjoner av ulike folk sine motivasjoner. Det er aldri bra, men det er forbi. Nå mener jeg vi må se fremover og jeg vil bidra til åpenhet med at jeg selv er åpen om at jeg vil bli partileder, sier Rotevatn til TV 2.

Før valgkomiteen landet sin innstilling til ny Venstre-ledelse i mars, var det en rekke lekkasjer på hva de ulike kandidatene hadde sagt til valgkomiteen. Nå er det igjen kamp om lederverv etter at Trine Skei Grande kastet kortene.

Nå mener Rotevatn det skal være en åpen prosess og at folk åpent bør si hva de vil.

– Nå har vi diskutert Venstre-ledelse i lang tid. Det har vært mye spekulasjoner, lekkasjer og personkarakteristikker. Det jeg tror folk i Venstre vil ha nå er en åpen diskusjon om politisk retning og person, og jeg vil gjerne bidra til det, og det gjør jeg med å si åpent at jeg er kandidat, sier Rotevatn.

– Det viktige nå er at vi skal gå videre som et samlet Venstre også etter ledervalget og mitt bidrag til det er at jeg er åpen om mitt kandidatur.

– Mener du de andre som ønsker å bli leder i Venstre bør si det nå?

– Det å stille som leder til et parti er en personlig beslutning som er krevende. Det har også vært krevende for meg; vil jeg dette her? Har jeg nok støtte? Mitt svar er ja, men hva de andre måtte tenke må de finne ut av selv, sier Rotevatn.

Men de tre regjeringskollegene Guri Melby, Abid Raja og Iselin Nybø vil ikke være så åpne som Rotevatn.

TV 2 har torsdag vært i kontakt med alle tre, som har følgende kommentarer:

TAUS: Abid Raja. Foto: Terje Pedersen

– Akkurat nå er regjeringen og Stortinget inne i en intens periode med å få landet gjennom krisen vi står i, og for min del er hovedfokuset å bringe kultursektoren, frivilligheten og idretten over på andre siden av koronakrisen. Spørsmål om høstens ledervalg i Venstre vil jeg komme tilbake til når vi er ferdige med å få på plass gode løsninger i Stortinget, og Venstres partiorganisasjon har fått sjansen til å gi nye innspill til valgkomiteen. Venstre er uansett heldige som har mange gode kandidater til sentrale verv, og valgkomiteen har luksusproblem når de skal sette sammen nytt lag, skriver Raja.

TAUS: Guro Melby. Foto: Terje Pedersen

– Akkurat nå er vi i innspurten med å lande og presentere enda en krisepakke for landet og næringslivet. Jeg bruker tiden min til å jobbe for å få flest mulig bedrifter gjennom denne krisen slik at folk kan komme tilbake på jobb. Lederspørsmålet i Venstre skal jeg ta stilling til når den tid kommer, skriver Nybø.

TAUS: Iselin Nybø. Foto: Heiko Junge

– Akkurat nå er vi i innspurten med å lande en krisepakke for landet, vi har nettopp gjenåpnet skoler og barnehager og jobber nå med å gjøre sektoren klar for en svært spesiell høst, og jeg bruker all min tid og energi på å bidra til at vi kommer gjennom denne krisen på en god måte. Lederspørsmålet i Venstre skal jeg ta stilling til når den tid kommer, skriver Melby.

Nye høyder

Rotevatn mener han vil være en samlende leder for partiet.

– Jeg mener jeg er en samlende leder på grunn av bakgrunn, jeg har en solid fot i bygda og jobbet noen år i byen. Jeg står midt i partiet ideologisk og politisk, sier klima- og miljøministeren.

Han tror partiet kan snuse på ti prosent.

KANDIDAT: Sveinung Rotevatn var innstilt som første nestleder. Foto: Tom Rune Orset

– Søsterpartiene våre i andre land gjør gode valg opp mot ti prosent, mens Venstre har strevd med sperregrensen i mange år. Jeg mener det all grunn til at parti som er liberalt og moderne i sentrum av norsk politikk, mellom sosialismen og konservatismen, kan appellere til mange i Norge.

Rotevatn er for blant annet aktiv dødshjelp. Det spørsmålet skal opp på landsmøtet i september.

– Jeg har stor respekt for de ulike synene. Det er et dypt etisk spørsmål, sier Rotevatn.

– Jeg er en liberal politiker og Venstre er et liberalt parti. Det betyr at vi mener mange ting som mange synes er forferdelig kontroversielt, helt til de er for det selv. Det har vært Venstres rolle historiske å gå foran, enten det er for kvinners stemmerett, homokampen eller rusreform, sier lederkandidaten.

Han tror også nå flertallet i partiet også vil gå inn for at Norge bør være medlem av EU.

– Det har partiet vært modent for lenge, mener Rotevatn.



Han var også var innstilt som en del av ledelsen i valgkomiteens konklusjon som ble lagt fram 5.mars, men da som nestleder.



Skei Grandes «steile fronter»

Rotevatn sier han hadde troen på at ledertrio med Skei Grande, Raja og han kunne samle partiet.

– Reaksjonene i partiet viste at det ikke stemte og derfor er vi der i dag. Nå må vi se fremover og ha en åpen lederdebatt, ikke en lukket lederdebatt.

– Hvilke reaksjoner viser du til?

– Det var en rekke fylkesledere og tillitsvalgte som var veldig uenig i innstillingen, så valgte Trine å trekke seg. Det var synd, men hennes valg, sier Rotevatn.

Trine Skei Grande kastet kortene få dager etter at hun ble innstilt til to nye år som partileder i Venstre. Til TV 2 avslørte Skei Grande at hun allerede dagen etter innstillingen innså at hun ikke ville klare oppgaven med å samle partiet.

– Hva var det du ikke gadd mer?

– Å prøve å bringe ting sammen som ikke helt jobbet på mitt lag, det må jeg innrømme. De jobbet ikke med det samme målet, nemlig å prøve å samle partiet, sa Skei Grande.

Hvem som ikke jobbet sammen og hvem som er de «steile frontene», som Skei Grande har omtalt, har hun aldri avslørt.

Rotevatn føler seg ikke truffet av beskrivelsen til Skei Grande.

– Jeg har vært en lagspiller for partiet og jeg er for at vi skal være et samlet parti som jobber for det samme prosjektet. Det er en av grunnene til at jeg nå åpent sier jeg vil bli leder, også får folk stille meg spørsmål og jeg mener det er en samlende måte å drive en lederdiskusjon på, sier han.