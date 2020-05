Krever 21 års forvaring etter dobbeltdrap

Statsadvokat Marit Formo ber om maksstraff for dobbeltdrapstiltalte Zikrija Krkic.

Zikrija Krkic, som i mange år har vært bosatt i Drammen, er anklaget for å ha drept to personer med automatrifle i Bosnia i 2014. Han ble først frifunnet for dette i bosnisk rett, før høyesterett i landet opphevet dommen.

I 2018 besluttet norsk politi å gjenåpne saken fra Bosnia. I nærmere halvannet år har politiet i Drammen brukt store ressurser på å etterforske forholdet. I januar ble det tatt ut tiltale.

Onsdag holdt aktor, statsadvokat Marit Formo, sin prosedyre. Hun la ned påstand om 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for Krkic.

Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet.

Krkic' forsvarere, Øyvind Bratlien og Håvard Flatland, mener at påstanden er som forventet. Torsdag holder de sin prosedyre, der de kommer til å kreve full frifinnelse for sin klient.

Krkic har hele veien hevdet sin uskyld. Da TV 2 intervjuet ham i Ringerike fengsel før jul i fjor, sa han følgende:

– De er ikke interessert i sannheten. Jeg føler at de kun etterforsker meg som person, og da vet jeg ikke hva jeg skal si til dem, sa Krkic, som ikke har ønsket å la seg avhøre av politiet.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra aktor Marit Formo.