Tar ikke gjenvalg på Stortinget

I et Facebook-innlegg opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han ikke stiller til gjenvalg på Stortinget.

– Det nærmer seg fristen for når lokalforeningene hjemme i Telemark skal levere inn nominasjonsforslag. Det er derfor riktig tidspunkt til å fortelle at jeg ikke har planer om å søke stortingsnominasjon i 2021.

– Det har ikke noe med personer eller politikk å gjøre, men er rett og slett et personlig valg som handler om hvor jeg er i livet, blant annet mine tre små barn, skriver han.

Videre skriver han at flere nære medarbeidere vet at han har tenkt på dette lenge, og at det har gått mot dette valget i en god stund nå.

– Nå har jeg fullt fokus på å være arbeids- og sosialminister og håndtere en ekstremt krevende situasjon med rekordmange ledige og permitterte. Dette valget handler altså ikke om hva som skjer nå, men om de neste fire årene.

Han ser nå for seg et liv utenfor toppolitikken.

– Det er klart at jeg fremdeles vil være varamedlem til bystyre i Porsgrunn, men jeg har besluttet at jeg i neste periode ikke lenger kommer til å søke meg til de tyngste politiske vervene, som Stortinget er, sier han til Minerva.