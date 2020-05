Vil fjerne tabuet blant kvinnelige idrettsutøvere: – Å fryse eggene mine ga meg en følelse av lettelse

Den engelske landslagsspilleren i nettball Geva Mentor ønsker at fruktbarhet blant kvinnelige idrettsutøvere bør snakkes mer om.

I januar i år bestemte 35-åringen selv for å fryse eggene sine. Hun innrømmer at det var skremmende, men at hun i dag ikke angrer.

– Jeg husker at jeg kom til operasjonen og øynene mine var fylt av tårer som rant nedover kinnet mitt. Sykepleierne var helt fantastiske og hadde god kommunikasjon med meg. Jeg tror det var den følelsen og erkjennelsen av at jeg var på egenhånd, men det var også en følelse av lettelse, sier Mentor til The Telegraph.

Tidligere i år satt Mentor alene på et venterom i en IVF-klinikk i Melbourne og prøvde å blokkere tankene og tvilen om å gjennomgå prosessen.

Like etter å ha spilt i sitt femte verdensmesterskap i nettball for England i fjor sommer, ble hun helt knust av et samlivsbrudd med sin tidligere partner – som hun selv sier kom ut av ingensteds. Hun visste ikke hva fremtiden hadde å bringe, men hun visste at hun ville investere i den.

I dagene etter fulgte plagsomme magekramper og kraftige blødninger, mens hormonene hennes «gikk gjennom taket», sier hun.

Geva Mentor har spilt for det engelske landslaget i nettball siden 2001. Foto: Rui Vieira

– Jeg er glad jeg ikke var i et elite-treningsmiljø, for å presse kroppen min gjennom fysisk anstrengelse i treningsstudioet eller på en bane. For jeg vet ikke hvordan jeg ville ha klart det, sier 35-åringen.

Ønsker at det skal være et åpent tema

Mentor har ikke utelukket muligheten for å bli naturlig gravid fremover – men hun mener fruktbarhet blir ignorert som et problem, spesielt blant de som langsiktig tar p-piller for å unngå menstruasjon under større konkurranser.

– Jeg var på pillen i 20 år før jeg sjekket fruktbarheten min, istedenfor kanskje å gjøre det vært tredje eller fjerde år. Vi snakker om å slutte eller ta en pause, men det kan faktisk ta mye lenger tid å forlate systemet ditt, sier Mentor.

Hun får støtte av TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin, som også mener det burde vært et større tema.

– Instinktivt tenker jeg at dette er noe det bør snakkes mer om.

Gro Hammerseng-Edin, TV 2 s sportskommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– For å være ærlig vet jeg ganske lite selv. Jeg lærte at jeg burde være oppmerksom på å ikke trene alt for hardt mens jeg prøvde å bli gravid. Det ble jeg fortalt ved et tidlig legebesøk før inseminasjonen, ellers hadde jeg ikke vært klar over det. Utover det visste jeg egentlig ikke annet enn at det var et godt utgangspunkt å ha en «normal» menstruasjonssyklus, sier Hammerseng-Edin.

I fjor undersøkte en australsk studie 189 kvinnelige toppidrettsutøveres kunnskap om menstruasjonssyklusen og p-piller. Resultatet var nedslående.

Når menstruasjonssykluser i økende grad diskuteres i kvinnesporten, er Mentor opptatt av å bidra til å bryte stigmatiseringen rundt fruktbarhet.

Endrer bioteknologiloven i Norge

TV 2 meldte tirsdag at de største liberaliseringene av bioteknologiloven noensinne ble banket gjennom i Stortinget, da det ble vedtatt historiske endringer – hvor assistert befruktning for enslige og eggdonasjon blir tillatt i Norge.

Dette er de første endringene i bioteknologiloven på 16 år.

Først ut var endringene i loven knyttet til assistert befruktning for enslige. Med 89 mot 80 stemmer har Stortinget vedtatt at det skal bli lov med assistert befruktning for enslige i Norge.

Dette var punktet i pakken om endringer i bioteknologiloven det knyttet seg størst spenning til etter at tre Fremskrittsparti-representanter varslet at de her ville stemme med regjeringen.

Stortinget har vedtatt at det skal bli tillatt med eggdonasjon i Norge med 94 mot 75 stemmer.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland, skriver NTB.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon

Men det er uvisst hvor flertallet ender når Stortinget skal stemme over forslagene tirsdag.