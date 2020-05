Lederkampen: Hevder sentrale Venstre-politikere forsøker å svekke Raja i det skjulte

Onsdag varslet Sveinung Rotevatn at han vil bli leder i Venstre. Kulturminister Abid Raja valgte å svare med at han først skal løse oppgaver for kulturen, idretten og frivilligheten, og deretter vil komme tilbake til spørsmål om ledervalget.

Nærmest samtidig som Rotevatn varslet sitt kandidatur, publiserte VG en kronikk fra Venstre-ordfører Alfred Bjørlo og kommunalråd i Trondheim Erling Moe (V).

– Det er helt tilfeldig at det kom samtidig. Det er jo på denne tiden av året hvor kandidater lanseres, sier Bjørlo til TV 2.

Nå trykker de to Raja tett til brystet og tar sterkt til orde for at han skal inn i Venstre-ledelsen.

TEAM-ABID: Alfred Bjørlo vil ha Raja inn i Venstre-ledelsen. Foto: Ned Alley

– Han er en sjeldent tydelig politiker som klarer å trenge gjennom veggen av politikerspråk som mange er fanget i. Man får fort et stammespråk i politikken, men Abid snakker rett fra levra og står i en sterk Venstre-tradisjon opp for de svakeste i samfunnet. Han står opp for minoriteter, og han knytter sammen by og bygd. Det er egenskaper han er bedre på enn noen andre, sier Bjørlo.

– Abid er en slags rockestjerne i politikken og er vår mest kjente politiker. Han kan kommunisere med folk på en naturlig måte, sier Erling Moe.

Oppgjør

De to lokale Venstre-politikerne sier de i forrige runde med lederstrid vurderte å sette ned foten og si klart ifra om en dårlig partikultur med anonyme kilder.

– Vi sikter til det som skjedde rundt avgang til Trine Skei Grande. Hun var innstilt som leder, men den innstillingen ble etterfulgt av en rekke offentlige angrep. Det som pågikk der var en negative kampanje mot Trine Skei Grande, sier Moe.

– Hvem stod for den kampanjen?

– Jeg vil ikke gå inn på navn her.

Nå hevder de at det samme har startet, og nå klarer de ikke lenger tie.

– Vi rykker ut med et forsvar av Abid fordi vi har opplevd angrep på Abid i media i den siste tiden. Det ser ut til at noen har en klar hensikt med å undergrave hans tillit internt i Venstre og svekke han i lederkampen. Nå var tiden inne for å si at det ikke er greit og at vi tydelig backer han som kandidat, sier Bjørlo.

De to viser blant annet til en Aftenposten-sak, hvor det ble hevdet at Raja ble kritisert av Skei Grande for å skrote regionreformen etter blant annet press fra Høyre.

– Det har vært noen saker basert på anonyme kilder som handler om at Abid ikke har gjort en grundig nok jobb, og det reagerer vi på, sier Moe.

I kronikken skriver de to at inntrykket deres er at Rajas støtte «øker desto lenger man kommer fra aksen regjeringsapparatet/stortinget.»

– Er det et hint fra dere om at folk i regjeringsapparatet eller andre sentrale politikere motarbeider Raja og er anonyme kilder?

– Det får man tolke som man vil. Men ja, vi har en grunn til å skrive det, sier Bjørlo.

Ny Sponheim?

Raja var innstilt som andre nestleder da Trine Skei Grande ble innstilt for to nye år. Nå frykter de to Venstre-politikerne at noen forsøker å få han ut av ledelsen.

De to sammenlikner han med tidligere Venstre-ledere Lars Sponheim.

– Ikke på absolutt alle måter, men de er litt like i måten å være fri og uavhengig på som politiker. De kommer tidlig ut i en debatt med et perspektiv som setter dagsorden. Det skaper entusiasme, men også noen ganger frustrasjon, sier Bjørlo.

VENSTRE-GJENGEN: Abid Raja (t.v) sammen med Ola Elvestuen, daværende leder Lars Sponheim og avtroppende leder Trine Skei Grande. Foto: Jon-michael Josefsen

Moe vil ikke kommentere Sveinung Rotevatn sitt kandidatur.

– Venstre er privilegert. Vi har mange som nå melder seg på og det er flott. Det er helt flott at folk rekker opp hånda og vil bidra da. Vi har fremhevet Abid i dag, så får andre melde seg på. Det er glimrende.

– Jeg spurte om Sveinung Rotevatn. Hva synes du om hans kandidatur?

– Vi kommenterer ikke noe annet. Vi har skrevet en kronikk hvor vi fremhever Abid i dag, og vi kommenterer eller rangerer ikke andre.