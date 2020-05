Fjorårets besteselger med god margin her i Norge, Tesla Model 3, kan du nå få som cabriolet. Akkurat i passelig tid til sommeren, som nå forhåpentligvis er rett rundt hjørnet.

– Dette må være den perfekte måten å kjøre elbil på. Med taket nede, nyte stillheten, nærheten til naturen og alle dens lyder og å kunne kjenne vinden i håret.

Det skriver Newport Convertible Engineering, den amerikanske produsenten som designer, konstruerer og distribuerer Tesla Model 3 Cabriolet, på sine hjemmesider.

Det er altså ikke Tesla selv som står bak firedørs cabrioleten. Newport harfor øvrig tidligere bygget om den større Model S til cabriolet også.

Kalesjen blir liggende oppe på bagasjelokket og det hele ser litt ettermontert ut. Hvilket det også er.

Dyr og komplisert konvertering

For i motsetning til konkurrenter fra Mercedes, BMW og Audi, har Tesla bare én karosserivariant av sine biler. I alle fall enn så lenge.

Konverteringen fra firedørs sedan til cabriolet er hverken kjapt gjort - eller rimelig. Selve jobben tar to til tre måneder og koster 29.500 dollar. Noe som tilsvarer noe rundt 300.000 kroner med dagens kurs. Og enda litt til om du vil ha elektrisk betjening av kalesjen.

Kjøpet av selve bilen kommer i tillegg. Så noen billig cabriolet blir dette ikke. Man får heller trøste seg med at det ikke finnes så mange slike.

Bilen er i utgangspunktet tung på grunn av vekten til batteripakken og må derfor forsterkes mye. Den har også en såkalt targabøyle over forsetene, både for å stive av selve karosseriet, men også fordi noen av kameraene til autopiloten sitter i B-stolpene, som ikke kan fjernes uten at ombyggingen kompliseres ytterligere.

Passform og finish

Slik ser den ut med kalesjen oppslått. Kanskje ikke direkte vakker..?

Ombyggeren forteller at kalesjen er testet i vind og regn og skal klare å holde bilen både tørr og trekkfri. I alle fall hjemme i California.

For egen regning legger vi til at den kanskje ikke ser spesielt velegnet ut for en skikkelig norsk vinterdag og at passform og finish kanskje ikke helt er det vi forventer av en moderne cabriolet i 2020.

Men for all del – vi ser absolutt sjarmen med å kunne cruise rundt i denne en sommerkveld med vakker solnedgang og varm sønnavind. Attpåtil helt uten sjenerende motorlyd.

