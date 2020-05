Ber kommuner forberede seg på storflom

– Det kan være kommuner som ikke har forberedt seg på vårflom i koronasitusasjonen vi nå står i.

Det sier visepresident i NITO, Kjetil Lein.

Hans klare råd er å høste av erfaringen fra 2018, og sette i gang tiltak i forkant av NVEs varslede storflom.

– Kommunene må få styrket seg i forkant, samt fordele belastningen slik at vi ikke får alt på en gang under selve flommen, sier Lein.

– Forskjellen fra tidligere flommer er at vi nå også har en pandemisituasjon som skal håndteres. Det betyr at kommunens kriseledelse, som allerede er slitne etter håndteringen av pandemien, kan risikere å få en flomsituasjon som de må håndtere.

– Når du står med vadebukser og vannet til livs, er det litt sent, sier Lein.

Dette kan gjøres

For noen kan forebyggende bety at man må forsterke flomvoller, gjøre klart flombarrierer, sikre veier, sjekke og klargjøre pumpesystemer, sjekke klaffeventiler, lage mannskapsplaner og eventuelt gjøre avtaler med lokale entreprenører.

- Man må også ha klart for seg hva man gjør dersom det skal blir nødvendig å evakuere mennesker og eventuelt husdyr. På dette punktet er jeg mindre bekymret, da de fleste kommuner har gode beredskapsplaner for slikt, sier Lein.

– På grunn av koronasituasjonen er det nå mer enn noen gang viktig at kommunen forbereder seg godt, slik at situasjonen blir håndterbar når selve flomsituasjonen oppstår, understreker han.

Samarbeid mellom instansene er viktig

Lein mener at offentlige instanser, som kommunen og vegvesenet, må samarbeide godt for at veiene holdes åpne så lenge som mulig dersom det blir et flomscenario som får store konsekvenser.

Han mener man må unngå å komme i en situasjon der ansatte som regnes for å ha kritiske samfunnsfunksjoner blir hindret fra å kunne komme seg på jobb.

– Offentlige instanser må strekke seg langt for sammen å sikre at annen kritisk infrastruktur blir ivaretatt. Vi bør også lære av politikerne som nå samarbeider over politiske skillelinjer for å ta landet ut av koronakrisen.

Hvor stor vårflommen vil bli i ulike vassdrag, påvirkes i stor grad av været de neste ukene og månedene.

Kan tvinges inn i Sverige

Onsdag formiddag kunne vi lese at man i Saltdal i Nordland frykter måtte kjøre omvei via Sverige, dersom E6 blir stengt som følge av flom.

– Hvis E6 ryker, blir det ingen trafikk gjennom Saltdal. Det er veldig dramatisk, sa ordfører Rune Berg (Sp) til TV 2.

– Vårt fokus nå er å jobbe med å ivareta sikkerheten til innyggerne våre, og sørge for at vi er godt forberedt når det gjelder samferdsel. Vi jobber tett sammen, og ser på hva vi kan gjøre. Akkurat nå handler det om å finne tiltak som kan iverksettes veldig fort, før det er for seint, sa ham.