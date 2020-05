Chrissy Teigen (34) avslører operasjon

Legger seg under kniven for å fjerne brystimplantater.

Tidligere denne måneden innrømte tidligere Sports Illustrated-modell, Chrissy Teigen (34), at hun opererte inn brystimplantater som 20-åring.

Teigen slo igjennom som badedraktmodell i 2010 og i et nylig intervju med det britiske bladet Glamour fortalte hun bakgrunnen for operasjonen.

– Jeg opererte puppene da jeg var rundt 20 år. Det var mer en badedrakt-greie. Jeg tenkte at om jeg skulle posere på ryggen, ville jeg at de skulle være spretne, sa Teigen og la til:

– Men så får du barn, de fylles opp med melk og blir deretter flate, så nå er jeg snytt.

Postet nyheten på Instagram

På sin egen Instagram-profil avslørte tobarnsmoren imidlertid at hun er lei og skal reversere inngrepene.

– Jeg postet et bilde på Twitter hvor jeg får koronatest ettersom jeg skal ha en operasjon snart. Mange har forståelig nok vært nysgjerrige så jeg sier det bare her: Jeg skal fjerne puppene! De har vært fantastiske for meg i mange år, men jeg er bare ferdig med dem, skriver Teigen under et toppløs-bilde som viser henne som ung modell på stranden.

– Ikke måten jeg vil dø på

Teigen, som er kvart norsk, giftet seg med artist John Legend (41) i 2013. Siden den gang har paret fått datteren Luna Simone (4) og sønnen Miles Theodore (snart to).

FAMILIE: Chrissy Teigen sammen med ektemannen John Legend og barna Miles Theodore (til venstre) og Luna Simone. Foto: Skjermdump/Instagram.

Morsrollen har gjort at modellen har fått nye tanker om kroppen sin, selv om hun ideelt sett skulle ønske én ting:

– Jeg vil ta dem ut nå. Hvis jeg skulle gjort én ting, ville det vært å løfte dem. Jeg tror det er meningen å bytte ut implantatene hvert tiende år, men når du får barn og tenker på risikoen ved operasjon, tenker du: «Dette er ikke måten jeg vil dø på, under en brystoperasjon», innrømmer hun til Glamour.