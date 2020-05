Over 200 barn og unge kan ha fått feil ADHD-diagnose

En diagnose-skandale er under opprulling ved Sykehuset Innlandet. I en pressemelding skriver sykehuset at undesøkelser har vist at BUP, Elverum kan ha stilt diagnosen ADHD opp mot dobbelt så ofte som ellers i Norge.

Sykehuset Innlandet har gjennomgått alle tilfeller der det er stilt ADHD-diagnose fra 2012 fram til i år. I denne perioden har 460 barn og unge fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum.

Undersøkelsen har avdekket at mangler med utredninger kan ha ført til at flere pasienter har fått diagnosen uten at symtomene var alvorlige nok eller uten at symtomer og diagnoser var godt nok kartlagt og utredet.

I følge sykehuset viser den siste gjennomgangen at diagnosen kan ha blitt stilt opp mot dobbelt så hyppig som ellers i Innlandet og Norge forøvrig.

Det betyr at over 200 av de 460 pasientene kan ha fått feil diagnose.

At for mange pasienter får diagnosen ADHD er noe fagmiljøene har vært oppmerksomme på lenge, både nasjonalt og internasjonalt.

Og nå iverksetter Sykehuset Innlandet en rekke tiltak.

Sykehuset Innlandet og direktør Benedicte Thorsen-Dahl beklager overfor pårørende og pasienter. Foto: Sykehuset Innlandet

–Vi ønsker å snakke med pasienter og pårørende som kan være berørt og tilby en ny vurdering for dem det er aktuelt for. Vi beklager på det sterkeste overfor de det gjelder, sier direktør Benedicte Thorsen-Dahl, direktør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet.

–Kan barn og unge ha blitt feilmedisinert på grunn av dette?

–Det vet vi ikke ennå. Men vi ønsker å finne ut av det. Det er derfor vi ønsker kontakt med unge og pårørende som er bekymret.

TV 2 får opplyst at ritalin er den vanligste medisinen som benyttes for ADHD-pasienter.

ADHD er en psykiatrisk diagnose som kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker.

BUP Innlandet har iverksatt en rekke tiltak for kompetanseheving og kvalitetssikring for å forhindre flere feildiagnoser, i følge pressemeldingen.