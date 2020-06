Rosenborg-spilleren er superstjerne i sosiale medier. Nå har hun fått telefonangst

Emilie Lein blir gjenkjent på gaten. To millioner mennesker følger daglig med på dansevideoer og humoristiske sprell som hun legger ut på videoappen TikTok.

Nå står RBK-spilleren i kjellerstuen hjemme på Saupstad, utenfor Trondheim, og gjør seg klar til å spille inn en ny video.

– Jeg har ikke helt rytme i kroppen, men synes det er gøy å danse. Det er derfor jeg gjør det, sier 17-åringen og ler mot kameraet.

VIKTIG VERKTØY: Mobilen. Men Emilie Lein bruker den ikke til samtaler. Foto: Privat/Instagram

Det startet som et tidsfordriv. Moren oppdaget at Emilie brukte stadig mer tid på å lage videoer for å koble av mellom fotballtreninger og skole.

Nå har 17-åringen hemmelig nummer, og frivillig “overgitt” mobiltelefonen til moren.

Fikk ekle telefoner

– Jeg ser ikke personen i den andre enden, og da vet jeg ikke hvordan jeg skal tolke det som blir sagt, forklarer Emilie.

Rosenborg-spilleren opplevde tidlig nettmobbing på kroppen. Under tittelen #hore, skrev hun et leserinnlegg som 13-åring.

«Selv har jeg opplevd å bli mobbet, både på og utenfor nett. Jeg ble utestengt fra gruppemeldinger på Facebook, fikk ubehagelige meldinger på Snapchat... »

Hun tok et oppgjør med de stygge kommentarene og bestemte seg for å bruke det som motivasjon.

– Hvis jeg svarer på hatkommentarene, blir det som å kaste tennvæske på bålet. Derfor velger jeg å bare overse det helt, eller gjøre noe gøy ut av det, sier Emilie.

Det kunne også komme ekle telefoner.

– Hun fikk oppringninger, men det var ingen som snakket i den andre enden. Det var bare helt stille, forteller moren, Cathrine Lein.

At datteren fikk stygge meldinger, synes hun var sårt.

ENGASJERTE SEG I NETTMOBBING: Emilie opplevde tidlig hvordan det var å få stygge kommentarer på dett. Foto: Faksimile fra TV Haugaland.

– Jeg prøvde å slette dem før Emilie fikk sett det, men hun ønsket å lese kommentarene. Emilie tenkte det var avsenderne som hadde et problem, som kunne si slike ting.

Artister tar kontakt

Emilie slo tilbake med å bli enormt populær i sosiale medier.

Allerede som 14-åring signerte hun kontrakt med det svenske managementet «At Night», som hadde blant andre Avicii i stallen.

Nå er det mange artister som ønsker at 17-åringen skal promotere sangene deres på TikTok.

Derfor har moren, Cathrine Lein, blitt hennes "manager" på hjemmebane.

– Min viktigste rolle er å besvare ting som kommer opp, spesielt i perioder som Emilie er travel. Så blir vi enige om hva hun har lyst til å gjøre, sier Cathrine Lein.

MOR ER MED: Moren, Cathrine Lein, er også med i noen av de humoristiske videoene til datteren. Foto: Skjermdump fra TikTok

Men Emilie avslører at hun bærer på en drøm om å bli stjerne i noe helt annet.

– TikTok er en hobby, men fotball er en livsstil. Det er fotballspiller jeg vil bli.

Går inn i en annen verden

Det betyr beinhard satsing, der hun skal kombinere skole med opp til to økter om dagen.

– Jeg er en 24-timers utøver og må hele tiden tenke på hva jeg spiser og gjør, i forhold til fotballen.

Derfor er TikTok et fristed for Rosenborg-spilleren.

– Når jeg lager en video, kan jeg bare koble helt av og gå inn i en litt annen verden.

Avkoblingen kan vise seg å bli viktig hvis hun skal gå for målet hun har satt seg.

– Jeg har lyst til å bli best i verden. Jeg håper å kunne spille for de store klubbene, som Barcelona, sier hun med et stort smil.

INDRE DRIV: - Emilie har en indre driv som er helt vesentlig for å lykkes, sier pappa og trener, Steinar Lein. Her er Emilie i Trondheims-Ørn drakt, før de ble RBK-kvinner. Foto: Privat

– Emilie har høye ambisjoner og da ønsker man som far at hun skal lykkes, sier Steinar Lein.

Han er sjef for RBK-kvinner sitt Toppserielag, og dermed også Emilie sin trener.

– Håper du hun blir TikTok-stjerne eller fotballstjerne?

– Jeg håper hun gjør det så godt hun kan på fotballbanen. Men så har TikTok åpnet noen veier for henne. Da går det an å se om hun kan gjøre mer ut av det også, sier faren.

TRENER OG FAR: Steinar Lein er trener for RBK-kvinner sitt Toppserielag, der datteren Emilie spiller. Foto: Rosenborg Kvinner/Instagram

Mange tilbud

Fotballvideoene 17-åringen legger ut på TikTok er veldig populære.

– Det utrolig mange som sier; «Herregud du er god til å være jente». Hva skal det bety? tenker jeg da. Men det er koselig når noen sier at de vil bli like gode som meg. Det varmer, sier Rosenborg-spilleren.

De ekle telefonsamtalene slipper hun nå å forholde seg til, med mamma som sil for alle henvendelser.

– Emilie takker nei til ganske mange tilbud, forteller mor, Cathrine Lein.

AMBASSADØRER: - Som MOT-ambassadør må Emilie kunne stå inne for hva hun takker ja til å stille opp på. Det har hun alltid vært bevisst på, sier mor og "manager", Cathrine Lein. Foto: RBK Kvinner/Instagram.

En av videoene hennes er sett av 9,4 millioner mennesker.

– Kan du tjene mer på TikTok enn som fotball proff?

– Kan jeg det?, spør 17-åringen, og ber om litt hjelp fra mor på sidelinjen.

– Hvis du hadde gått "all inn", kunne du nok det, svarer moren.

– Jeg kunne ikke tjent nok på fotballen slik situasjonen er for kvinnefotball nå. Det tar heldigvis stadig nye steg, og jeg håper at det en gang går an å leve av å spille fotball.