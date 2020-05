UDI tar ut kvoteflyktninger fra Libya på Skype

UDI tar vanligvis ut kvoteflyktninger i samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) der de befinner seg.

Men helt siden midten av mars har det vært umulig for UDI-ansatte å reise til flyktningeleirene og gjøre intervjuer med aktuelle kvoteflyktninger der uttakene skjer.

Norge skulle etter planen ha startet arbeidet med å ta ut tilsammen 800 «Libya-flyktninger» fra mottak i Romania og Rwanda i mai. Dette er flyktninger som FN skulle evakuert fra overfylte interneringsleire i Libya med støtte fra Norge og en rekke andre land som har sagt seg villige til å ta i mot dem.

Da det ble full stans i internasjonal flytrafikk fant UDI en annen løsning.

– Noen av de flyktningene som skulle ha vært i Rwanda intervjues nå på Skype, og så må vi se utover høsten om det er mulig å ta ut noen fra Rwanda ved tilstedeværelse der, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Frp-statsråd i spissen

Frps tidligere justisminister Jøran Kallmyr besøkte Gashora flyktningemottak i Rwandas hovedstad Kigali 17. januar i år for å se på nært hold hvordan UNHCR jobber med å forberede uttak av kvoteflyktninger til Norge.

Tidligere justisminister Jøran Kallmyr på besøk i flyktningemottak i Rwanda i januar i år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er viktig for meg å signalisere tydelig at Norge støtter denne måten å organisere migrasjon på, og at vi oppfordrer andre europeiske land til å gjøre det samme. Gjennom å flytte asylprosessen fra Europa til Afrika sikrer vi at de som kommer til Europa faktisk har et reelt beskyttelsesbehov, uttalte Kallmyr.

Samtidig understreket han at dette måtte ses i sammenheng med at Norge ikke ville relokalisere asylsøkere fra Hellas.

– Dette gjør vi fordi vi vil stanse den illegale migrasjonen over Middelhavet og få det inn i ordnede former gjennom UNHCR, sa Kallmyr.

Han understreket overfor TV 2 som fulgte besøket, at Norge prioriterer å hente barnefamilier.

Men Kallmyr gikk ut av regjeringen samme dag som han uttalte dette, og nå vil UDI fjernintervjue flyktninger og hente dem direkte fra Libya, og ikke gå veien om Romania og Rwanda likevel på grunn av koronapandemien.

– Det er flyktninger som man tar ut for å forebygge at de skal reise over Middelhavet, og der prøver vi nå å få gjennomført noen intervjuer på Skype i samarbeid med høykommissæren for å se om vi kan få tatt ut noen i den situasjonen vi er i, men det er begrenset hvor mange vi kan klare å ta ut på den måten, sier Forfang til TV 2.

Klarer ikke hente 3.000 kvoteflyktninger

Norge har sagt ja til å ta imot 3.000 kvoteflyktninger fra FN i år, men så lagt er bare 1.300 klarert.

Selv om UDI tar i bruk nye metoder er det ikke mulig å få hentet så mange til Norge i år på grunn av reiserestriksjoner, ifølge Forfang.

– Det er jo meningen man skal ta ut 3.00 dette året, det ligger det ikke an til at vi kan kunne få til. Vi legger planer for å kunne hente noen i løpet av høsten, men realistisk så er det nok ikke mulig å få tatt ut mer enn 2.000 i dette kalenderåret.

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere uttalt til TV 2 at kvoteflyktningene som ikke kommer til Norge i år, blir overført neste år i stedet. De kommer i tillegg til de 3.000 kvoteflyktingene regjeringen har sagt Norge skal ta imot i 2021.

– Akkurat nå klarer vi ikke å hente ut kvoteflyktninger, men vi henter jo 3.000 likevel på årets kvote. Ikke inn i år, men de kommer til å komme de neste årene. Sånn er det kvoteflyktningsystemet fungerer. Det er gjennomsnitt på tre år. Noen år kommer det flere, noen år færre. Det kan være litt ulike ting som skjer i verden, og akkurat nå er det veldig mye stengt ned, det gjør det vanskelig å hente ut kvoteflyktninger, men i snitt kommer vi til å hente 3.000 per år, sa statsministeren.

Solberg inngikk tirsdag en avtale med KrF og Venstre om å ta imot noen av de mest sårbare asylsøkerne på de greske øyene, og disse går inn i antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot i år og neste år.