39-åringen iscenesatte sin egen forsvinning – nå skjerpes straffen mot ham

FROSTATING LAGMANNSRETT (TV 2): En 39 år gammel mann er dømt til to års ubetinget fengsel for å ha iscenesatt sin egen forsvinning, og for å ha fabrikkert bevis mot et ektepar i Molde. Domfelte anker saken videre.

Det skriver Romsdal Budstikke.

Det ble massiv oppmerksomhet rundt forsvinningen til den da 37 år gamle mannen i Molde, 25. juni i 2018.

Han ble meldt savnet og enorme ressurser ble satt inn i etterforskningen. Kripos ble koblet på saken, og i jakten på den ungarske bilmekanikeren ble blant annet to tjern i Molde tappet for vann.

Et ektepar ble først siktet for å ha kidnappet ham. I ekteparets bil ble det gjort funn av mannens blod, og begge ble varetektsfengslet.

Saken tok imidlertid en oppsiktsvekkende vending da den savnede, som var etterlyst internasjonalt, brått kom til rette.

Han ble funnet gående barbeint mellom vinrankene i en fransk landsby.

OMFATTENDE LETEAKSJON: Det ble satt i gang et massivt apparat for å finne ungareren denne sommeren. Blant annet ble to tjern tappet for vann. Foto: Arne Rovick / TV 2

Skjerper straffen

Etter syv måneder i fransk varetekt ble mannen utlevert til Norge.

Her ble han etter hvert tiltalt for å ha fabrikkert bevis i den hensikt å pådra ekteparet i 40-årene straffeansvar.

I tingretten ble han dømt til halvannet år i fengsel, samt å betale erstatning til ekteparet på til sammen 160.000 kroner.

Mannen anket, og ba om full frifinnelse.

I stedet skjerper nå Frostating lagmannsrett straffen til to års fengsel. 39-åringen må også betale erstatning på 200.000 kroner.

Anker videre

I den detaljerte dommen har lagmannsretten kommet frem til at de mener det ikke kan være noen tvil om at det var mannen selv som iscenesatte forsvinningen, og at han hadde et tydelig motiv.

39-åringen skal ha hatt et forhold til kvinnen som først ble siktet for bortføring, og det skal ha pågått en konflikt mellom tiltalte og kvinnens ektemann.

«Lagmannsretten anser det straffskjerpende at handlingen var nøye planlagt og utført med et fast forbrytersk forsett fra tiltaltes side. Fremgangsmåten var utspekulert med det klare formål å ramme de fornærmede på et svært alvorlig vis», heter det i den ferske dommen.

Også denne dommen vil bli anket, opplyser mannens forsvarer til Romsdal Budstikke.

– Tiltalte er uenig i dommen fra Frostating lagmannsrett, og vil derfor anke denne videre. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Oddvar Aarsæther til avisen.