Ighalo kan være ferdig i United om få dager – ekspert mener Solskjær bør kjøpe spissen

Om noen få dager kan Odion Ighalo være ferdig i Manchester United, for søndag utløper klubbens låneavtale med Shanghai Greenland Shenhua.

Ifølge The Guardian er kineserne lite villige til å forlenge utlånet av den tidligere Lyn-angriperen, men Ole Gunnar Solskjær øyner håp om å forlenge oppholdet til Ighalo ut sesongen.

– Vi er i dialog. De har vært gode mot oss og latt ham spille for favorittklubben, sier United-manageren til klubbens TV-kanal.

– Det har vært en drøm for ham, og forhåpentligvis kan han fullføre det han har startet på og vinne et trofé for oss. For øyeblikket er det ikke enighet om noe. Ligaen kommer til å starte opp igjen snart, så vi må bare vente og se, sier den tidligere Molde- og Cardiff-manageren.

Ighalo står med fire scoringer og én målgivende på åtte kamper siden overgangen fra Shanghai Greenland Shenhua i januar.

Ekspert mener Ighalo bør kjøpes

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener Solskjær og Manchester United bør gjøre en innsats for å kjøpe Ighalo permanent.

– De trenger ikke å sprenge banken for en slik spiller, men dersom det lar seg gjøre med en edruelig kontrakt, bør de kjøpe ham, sier han.

– Han er en kjempefin spiller for stallen som fortsatt holder Premier League-nivå. Han har et bankende hjerte for klubben, og du skal ikke kimse av å ha en spiller som er glad i klubben. Det har vært en suksess så langt. Det er ikke bare å plukke opp en spiss og få ham til å fungere, men det har sittet, mener Stamsø-Møller.

Solskjær har hatt Marcus Rashford og Anthony Martial som førstevalg på topp denne sesongen. I tillegg har unggutten Mason Greenwood imponert med sine egenskaper foran mål.

– Ighalo kan starte mot noen lag, men han er veldig fin å hive innpå. Han er en spiss om er ganske ekkel å møte; sterk, fine finter, bra med de bak seg og ganske målfarlig. Til en OK pris er en mann å beholde, sier Stamsø-Møller.

– Stallen er for tynn

The Guardian meldte tidligere denne uken at Manchester United ikke har planer om å sikre seg Ighalo på permanent basis, men tidligere i sesongen har Solskjær holdt døren på gløtt for å kjøpe 30-åringen.

Solskjær bekreftet tirsdag at Marcus Rashford er skadefri igjen. Det samme gjelder Paul Pogba og resten av Manchester United-stallen.

Nigerianeren kom til United helt på tampen av overgangsvinduet. Da hadde klubben allerede fått et bud på Joshua King avslått, men interessen skal ifølge Sky Sports fortsatt være der for Bournemouth-spissen.

Det legger heller ikke en demper på spekulasjonene at Jim Solbakken, som samarbeider med Solskjær, er bekreftet tilbake som Kings agent.

Simen Stamsø-Møller mener Ighalo ikke trenger å ødelegge for King.

– Får de Ighalo, må de kanskje ha én spiss til og noe mer. Stallen er for tynn, så de må ikke flasse i sommer, sier TV 2s fotballekspert.

Den er fortsatt usikkert når Premier League kan starte opp igjen, men 12. juni har vært nevnt som en mulig dato. Onsdag fikk klubbene klarsignal til å starte opp med kontakttrening igjen. Den kinesiske ligaen skal også begynne igjen i løpet av juni, skriver The Guardian.