Utroper seg selv til verdens beste frisparkskytter

Se HB-Vikingur fra kl. 17.30

Frispark-fenomenet Adrian Justinussen (21) brukte de første tjue minuttene på å ydmyke AB forrige helg. Fire scoringer - tre av dem på frispark - og en målgivende pasning har vakt oppsikt langt utenfor Færøyene.

Justinussen har blitt sammenlignet med Lyon-legenden Juninho. Det er kanskje ikke så rart når man ser teknikken i tilslaget.

21-åringen har imidlertid hatt et annet forbilde.

– Jeg har alltid sammenlignet meg selv med Cristiano Ronaldo, men jeg scorer nok på flere frispark, sier Justinussen, før han legger til:

– Hvis jeg får ti frispark, skal jeg score på sju av dem, sier Justinussen selvvsikkert.

– Er du verdens beste frisparkskytter?

– Ja, det synes jeg selv at jeg er.

– Mange som sperrer opp øynene

Justinussens oppvisning fikk både kommentatorer, tilskuere og tv-seere til å måpe. Også HB-trener Jens Berthel Askou fikk bakoversveis.

– Det var en spesiell dag, ingen tvil om det. Det har skapt litt overskrifter.

– Har du sett en lignende høyrefot?

– Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg har. Han har brukt veldig mange timer på å utvikle skuddet sitt. Det kan man se betaler seg. Han er en ung fyr som er ydmyk og jobber hardt. Han vet hvor han må forbedre seg for å bli så god som mulig. Han har vært lysende her oppe en god stund, men med mer oppmerksomhet rundt færøysk fotball har han nådd enda lengre ut. Det er mange som sperrer øynene opp når han gjør som han gjorde forleden dag, sier Askou.

– Det største salgsobjektet vi har hatt

Torsdag kveld tar Justinussen og lagkompisene i HB imot Vikingur til toppkamp. Bortelagets veteranstopper Atli Gregersen (37) har tenkt til å prate med dommeren før kampen. Beskjeden er klar: Ikke døm frispark.

– Han er helt klart det største og hotteste salgsobjektet vi har hatt på Færøyene på mange år. Hvis jeg hadde vært sportsdirektør et eller annet sted hadde det første jeg hadde gjort vært å kjøpe den gutten, sier Gregersen.

PÅ HØYDE MED MESSI: Adrian Justinussen har scoret fire mål på frispark denne sesongen. På tre kamper.

Gregersen har kjent Justinussen i lang tid.

– Han passet på meg i barnehagen da jeg var liten, da var han også en fin fyr, sier Justinussen.

– Det er faktisk derfor han er så god på frispark. Vi trente åtte timer om dagen, svarer Gregersen og fortsetter:

– Adrian er en juvel og høyrefoten hans er syk. Jeg tror han kan komme seg til en av de store ligaene. Vi jobber med en plan, men det er vanskelig å ha en plan mot en som kan plaffe den inn fra 20, 30, 40 meter. Vi håper det blåser og at han treffer tennisbanen, det må jo skje på et eller annet tidspunkt.

HB-trener Askou er ikke i tvil om at Justinussen er klar for større opppgaver om han fortsetter å utvikle seg.

– Som trener gleder jeg meg når spillere blir så dyktige at de kan spille på et høyere nivå. Som trener hjelper man unge mennesker med å oppnå drømmene sine. Hvis de ikke drømmer om å spille på et høyere nivå, synes jeg heller ikke det er gøy å jobbe med dem. Han er en spesiell spiller som kan noe helt ekstraordinært. Men han kan mye utover det også. Han har hodet på rett plass, og har veldig mange ting jeg som trener setter pris på.

Justinussens drømmer strekker seg langt utover den forblåste øygruppen i Atlanterhavet.

– Min drøm er å spille i Premier League for Manchester United.

– Kunne du tenke deg å bli proff i Norge?

– Ja, det kan jeg jo tenke meg, men jeg vil komme lenger enn det. Men jeg kan ikke si at det ikke er det første skrittet jeg vil ta. Hvis jeg får et godt tilbud fra Norge vet jeg ikke hva jeg sier. Men jeg skal ikke utelukke det, sier Justinussen.