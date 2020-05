George Floyds familie: – Politifolkene må dømmes for drap

Dødsfallet til George Floyd har vakt voldsomme reaksjoner i USA. Nå håper familien at de fire politifolkene som var involvert blir tiltalt og dømt for drap.

Familien til George Floyd, som døde etter en pågripelse der han ble lagt i bakken i Minneapolis, er fortvilet over det som har skjedd.

Det var mandag at politiet rykket ut etter melding om at noen skulle ha forsøkt å forfalske noen papirer på en dagligvarebutikk. Like ved satt Floyd i en bil, angivelig tydelig beruste, og han skal ha passet beskrivelsen av mistenkte. Ifølge politiet motsatte han seg arrestasjonen.

Han ble derfor lagt i bakken, og en video tatt av en forbipasserende viser at Floyd ligger på bakken og roper om hjelp. Han sier han ikke får puste, men en politimann står likevel over ham.

Flere forbipasserende ber også politifolkene slutte, og en sier til og med at de er i ferd med å ta livet av ham.

Til slutt ble Floyd hentet av ambulanse, og han ble erklært død på sykehuset. De fire politimennene som var involvert har mistet jobben, og FBI har startet etterforskning.

– De politifolkene skulle være der for å beskytte folk, men jeg så ikke en eneste av dem løfte en finger for å hjelpe da han lå der og ropte om hjelp, sier Tera Brown, Floyds kusine, til CNN.

– Meningsløst

Det var tirsdag kveld at flere familiemedlemmer ble intervjuet direkte på CNN.

– De kunne gjort så mye annet i den situasjonen, istedenfor satte de kneet mot halsen hans og bare satt på ham, og fortsatte. De kunne satt på ham håndjern eller gjort hva som helst. For sånn som det ble, så behandlet de ham verre enn man behandler dyr, sier Philonise Floyd, George Floyds bror.

Han forteller at det nå sitter en sterkt preget familie tilbake.

– De hadde ikke trengt å gjøre det mot ham, det virker så meningsløst. De har skadet meg, min familie, jeg kan aldri få broren min tilbake, sier han.

– Må bli dømt for drap

Familien håper nå FBIs etterforskning av saken vil føre til en form for rettferdighet for 46-åringen, som jobbet som sikkerhetsvakt på en restaurant.

– At politifolkene har mistet jobben er en god start, men de fire politifolkene må bli tiltalt for drap, for det er et drap de begikk. Hele verden har nå fått se det, fordi noen var gode nok til å filme det og dele det, sier kusinen.

– De må bli dømt for drap, og de bør få en livstidsstraff, sier broren.

Tirsdag kveld var det store demonstasjoner i Minneapolis, og en rekke kjendiser har gått hardt ut og bedt om nye holdninger og forandring etter hendelsen.