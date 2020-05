Eldre kvinne kritisk skadd etter frontkollisjon

Klokken 09.26 fikk politiet i Innlandet melding om en trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil.

– Det ser ut som at bilene har frontkollidert, sier operasjonsleder Geir Runar Ekseth.

Føreren av personbilen, en kvinne i 70-årene, satt fastklemt og har pådratt seg alvorlige skader.

– Kvinnen er kritisk skadet, men var bevist når hun ble frigjort. Hun ble flydd med luftambulanse til Ullevål sykehus, sier Ekseth.

Lastebilsjåføren er ikke blitt skadet i ulykken.

Klokken halv et sier operasjonslederen at nødetatene har forlatt stedet og at veien er ryddet.

– Vi har opprettet sak og skal etterforske hva som har skjedd, sier Ekseth.